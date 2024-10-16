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NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplanıyor

NATO Savunma Bakanları Yarışma, Brüksel'deki ilk toplantısında savunma ve işbirliğini artırmayı tartışacak.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 18:24
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 18:24
NATO Savunma Bakanları Brüksel'de Toplanıyor

NATO Savunma Bakanları Toplantısı Brüksel'de Başlıyor

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte liderliğindeki savunma bakanları, yarın Brüksel'de iki günlük bir toplantı gerçekleştirecek. Toplantının ana gündem maddeleri arasında, İttifak'ın savunma ve caydırıcılığının artırılması, Ukrayna'ya yönelik destek, Asya-Pasifik bölgesi ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin derinleştirilmesi gibi konular yer alıyor.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Türkiye'yi temsilen toplantıya katılacak. Ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ise NATO-Ukrayna Konseyi oturumunda Ukrayna'daki son durumu ve ihtiyaçları paylaşacak.

Toplantının Gündemi

Rutte, basın mensuplarıyla yaptığı açıklamada, toplantının gündeminin Temmuz ayında yapılan Washington Zirvesi'nde belirlenen kararlarla bağlantılı olarak şekilleneceğini ifade etti. Bu maddeler arasında savunma harcamalarının artırılması ve savunma endüstrisindeki önemli aktörlerle yapılacak görüşmeler de bulunuyor.

Almanya'daki yeni üssün, Ukrayna'ya ulaştırılacak yardımların koordinasyonunu sağlamak için birkaç ay içinde operasyonel hale gelmesi bekleniyor. Rutte, bu süreçte NATO'nun, Ukrayna'ya gelecek yıl için 40 milyar avroluk yardım planının ilerlemesinin yolunda gittiğini ve yılın ilk yarısında 20,9 milyar avroluk harcama taahhüdünü yerine getirmeye hazırlandığını belirtti.

Sorulara yanıt verirken Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodmir Zelenskiy'in "Zafer Planı" adlı programıyla yakından ilgilendiğini ifade ederek, Ukrayna'nın bir gün NATO'nun koruması altına gireceğini yineledi.

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