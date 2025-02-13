DOLAR
36,11 0,02%
EURO
37,72 -0,49%
ALTIN
3.382,59 -0,49%
BITCOIN
3.473.169,54 0,88%

NATO Savunma Bakanları, Savunma Harcamalarını ve Üretimini Artırmayı Tartıştı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Brüksel'deki toplantıda savunma harcamalarının artırılması ve üretimin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:20
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:20
NATO Savunma Bakanları, Savunma Harcamalarını ve Üretimini Artırmayı Tartıştı

NATO Savunma Bakanları Toplandı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın savunma harcamalarını ve üretimini artırma amacıyla düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, "ABD'den Türkiye'nin gurur verici savunma sanayi temeline kadar Avrupa'nın tümünde dünyanın en iyi endüstrilerine sahibiz" diyerek savunma sektöründeki rekabetin artırılması gerektiğini vurguladı.

Harcamalar ve Yük Paylaşımı

Brüksel'deki toplantıda, Haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde hazırlıkların ele alınacağını ifade eden Rutte, müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Rutte, "Avrupalı müttefikler ve Kanada son 10 yılda savunma için 700 milyar ABD dolarından fazla katkıda bulundu. 2024'te ise bu miktar yaklaşık 500 milyar dolara ulaşacak ve bu 2023 yılına göre neredeyse %20'lik bir artış anlamına geliyor. Ancak, bu miktar yeterli olmaktan çok uzak. Bunu başarabiliriz" dedi.

Üretimin Hızlandırılması

Toplantının bir diğer önceliği savunma üretimlerinin artırılmasıydı. Rutte, NATO genelinde savunma endüstrisinin canlanması gerektiğini belirtti. "Rakiplerimizi geride bırakmak için daha fazlasını, daha hızlı ve birlikte üretmeliyiz," diyen Rutte, Rusya, Çin ve diğer rakiplerin tehditlerine karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Gündemdeki Diğer Konular

Toplantının diğer gündem maddeleri arasında, Rusya'nın başta Baltık Denizi'nde olmak üzere İttifak'ı hedef alan istikrarsızlaştırıcı eylemleri ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın durumu yer aldı. Oturumun sonunda müttefikler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de bir araya gelecek.

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Pakistan Başbakanı Şerif: Türkiye ve Pakistan Arasındaki Eşsiz İlişki
2
Suriye'de Yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay Şehit Oldu
3
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye Övgü: En Hızlı Büyüyen Ülkeler Arasında
4
NATO Savunma Bakanları, Savunma Harcamalarını ve Üretimini Artırmayı Tartıştı
5
Tayvan'da Alışveriş Merkezinde Doğal Gaz Patlaması: 4 Kişi Hayatını Kaybetti
6
Çanakkale Boğazı'ndaki Feribot Arızası Sonrası Kurtarma Operasyonu
7
MSB, Irak ve Suriye'deki Operasyonlarda 56 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

Ramazan Öncesi Kırmızı Et Fiyatlarına Zam!

Ramazan Hazırlıkları: Sofraları Etkileyecek Zamlar Başladı

Halkbank'tan Tavas Belediyesi'ne 59.000 TL Promosyon Desteği

Ramazan Öncesi Kızılay'dan İhtiyaç Sahiplerine Büyük Destek

İzmir'de Öğrencilere Yüzde 50 Ulaşım İndirimi! 1 Mart'ta Başlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak