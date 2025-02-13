NATO Savunma Bakanları, Savunma Harcamalarını ve Üretimini Artırmayı Tartıştı

NATO Savunma Bakanları Toplandı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, İttifak'ın savunma harcamalarını ve üretimini artırma amacıyla düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Rutte, "ABD'den Türkiye'nin gurur verici savunma sanayi temeline kadar Avrupa'nın tümünde dünyanın en iyi endüstrilerine sahibiz" diyerek savunma sektöründeki rekabetin artırılması gerektiğini vurguladı.

Harcamalar ve Yük Paylaşımı

Brüksel'deki toplantıda, Haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde hazırlıkların ele alınacağını ifade eden Rutte, müttefiklerin savunma harcamalarının artırılması gerektiğine dikkat çekti. Rutte, "Avrupalı müttefikler ve Kanada son 10 yılda savunma için 700 milyar ABD dolarından fazla katkıda bulundu. 2024'te ise bu miktar yaklaşık 500 milyar dolara ulaşacak ve bu 2023 yılına göre neredeyse %20'lik bir artış anlamına geliyor. Ancak, bu miktar yeterli olmaktan çok uzak. Bunu başarabiliriz" dedi.

Üretimin Hızlandırılması

Toplantının bir diğer önceliği savunma üretimlerinin artırılmasıydı. Rutte, NATO genelinde savunma endüstrisinin canlanması gerektiğini belirtti. "Rakiplerimizi geride bırakmak için daha fazlasını, daha hızlı ve birlikte üretmeliyiz," diyen Rutte, Rusya, Çin ve diğer rakiplerin tehditlerine karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Gündemdeki Diğer Konular

Toplantının diğer gündem maddeleri arasında, Rusya'nın başta Baltık Denizi'nde olmak üzere İttifak'ı hedef alan istikrarsızlaştırıcı eylemleri ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın durumu yer aldı. Oturumun sonunda müttefikler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de bir araya gelecek.