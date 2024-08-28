NATO-Ukrayna Konseyi Toplanıyor: Ukrayna Savaş Durumunu Görüşecek

NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna'nın Talebi Üzerine Toplanıyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın resmi talebi doğrultusunda NATO-Ukrayna Konseyi'ni 28 Ağustos tarihinde büyükelçiler seviyesinde toplama kararı aldı.

NATO'dan alınan bilgilere göre, bu toplantıya ilişkin açıklamayı NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah yaptı. Dakhlallah, "Stoltenberg, çarşamba günü NATO-Ukrayna Konseyi'ni toplayacak. Toplantı büyükelçilik düzeyinde gerçekleşecek ve Ukrayna'nın talebi üzerine düzenleniyor." diye belirtti.

Ayrıca, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un da video konferans aracılığıyla şu anki savaş durumu ve acil ihtiyaçlar hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Dakhlallah, toplantının amacı hakkında, "Bu görüşme, özellikle son dönemde Ukrayna'ya yönelik yoğun Rus saldırıları sebebiyle gerçekleştiriliyor." şeklinde konuştu.

NATO-Ukrayna Konseyi, NATO ile Ukrayna arasında daha yakın bir koordinasyon sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl kurulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, Rusya'nın 26 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirdiği saldırıları, ülkesine yönelik en yoğun saldırılardan biri olarak tanımladı.