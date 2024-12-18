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NATO, Ukrayna'ya Yardım Koordinasyon Mekanizmasını Faaliyete Geçirdi

NATO, Ukrayna'nın askeri teçhizat ve eğitim yardımlarını koordine etmek üzere yeni mekanizmasını kurdu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 15:49
NATO, Ukrayna'ya Yardım Koordinasyon Mekanizmasını Faaliyete Geçirdi

NATO'nun Yeni Koordinasyon Mekanizması: NSATU

Ukrayna ordusuna destek sağlamak amacıyla NATO, yenilikçi bir mekanizma olan NATO Ukrayna Güvenlik Yardımı ve Eğitimi (NSATU) faaliyete geçti. Bu sistem, Kiev'in askeri teçhizat tedarikini ve eğitim faaliyetlerini koordine etmekle sorumlu olacak.

NSATU'nun İlk Aşaması

NATO'dan yapılan resmi açıklamaya göre, NSATU, ABD ve diğer uluslararası kuruluşlardan gelen yardım koordinasyonunu devralmaya başladı. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Christopher Cavoli, mekanizmanın, müttefiklerin ve ortakların desteğini bir araya getirerek Ukrayna'nın güçlü bir konuma gelmesine katkıda bulunacağını belirtti. Cavoli, "Bu durum hem Ukrayna hem de NATO için olumlu bir gelişme olacak," dedi.

Mekanizmanın Oluşumu

NSATU, Temmuz ayında Washington'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde duyurulmuştu. Almanya'nın Hesse eyaletinin Wiesbaden kentindeki ABD üssünde faaliyet gösterecek olan bu mekanizma, toplamda 700 personel ile Ukrayna'ya askeri teçhizatın tedarikini, transferini ve bakımını koordine edecek.

Eğitim Faaliyetleri

NSATU ayrıca, Ukrayna silahlı kuvvetlerine müttefik ülkelerde eğitim verecek. Bu faaliyetler, Ukrayna'nın NATO standartlarıyla uyumlu hale getirilmesi çabasıyla senkronize edilecektir.

Politik Önlemler

Ukrayna'ya askeri yardım ve eğitim faaliyetlerinin ABD'den NATO'ya devredilmesi, gelecekte olası bir destek kesintisi endişelerine karşı bir önlem olarak değerlendirilmekte.

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