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NATO ve AB Arasında Yeni İşbirlikleri: Rutte ve von der Leyen Brüksel'de Buluştu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel'de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 23:01
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 23:01
NATO ve AB Arasında Yeni İşbirlikleri: Rutte ve von der Leyen Brüksel'de Buluştu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel'de bir araya geldi. Rutte, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, bu önemli görüşmenin detaylarına yer verdi.

Rutte, NATO-AB işbirliğinin askeri hareketlilik, denizcilik ve siber savunma gibi alanlarda artan ortaklıklarla "daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığını" vurguladı. Rutte, bu işbirliğini "Transatlantik İttifak, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır." sözleriyle ifade etti.

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