NATO ve AB Arasında Yeni İşbirlikleri: Rutte ve von der Leyen Brüksel'de Buluştu

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel'de bir araya geldi. Rutte, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, bu önemli görüşmenin detaylarına yer verdi.

Rutte, NATO-AB işbirliğinin askeri hareketlilik, denizcilik ve siber savunma gibi alanlarda artan ortaklıklarla "daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığını" vurguladı. Rutte, bu işbirliğini "Transatlantik İttifak, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır." sözleriyle ifade etti.