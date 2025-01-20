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NATO ve AB, Avrupa'nın Savunma Üretimini Artırma Hedefini Görüştü

NATO ve AB, Avrupa'nın savunma üretiminin artırılmasına yönelik kritik görüşmeler yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 18:49
NATO ve AB, Avrupa'nın Savunma Üretimini Artırma Hedefini Görüştü

NATO ve AB, Avrupa'nın Savunma Üretimini Artırma Hedefini Ele Aldı

NATO müttefikleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunmadan sorumlu üyesi Andrius Kubilius ile savunma üretimi ve güvenlik konularında detaylı bir görüşme gerçekleştirdi.

Kubilius, 1 Aralık 2024 tarihinde göreve gelen yeni AB Komisyonu kapsamında oluşturulan portföyün ilk temsilcisi olarak NATO'ya önemli bir ziyaret düzenledi. Bu ziyaret, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından davet edilmesi üzerine gerçekleşti.

Toplantının ardından NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, bu tür alışverişlerin NATO ile AB arasında şeffaflığı ve siyasi diyaloğu teşvik etmek için önemli olduğunu belirtmiş ve AB liderlerinin Birlik dışındaki müttefiklerden doğrudan haber almalarının önemini vurgulamıştır." ifadesine yer verildi.

Rutte, sadece Ukrayna'ya verilen taahhütlerin yerine getirilmesi için değil, aynı zamanda NATO'nun caydırıcılığı ve savunması adına savunma üretiminin artırılmasının her zamankinden daha kritik hale geldiğini ifade etti. Ayrıca, AB'nin Avrupa savunma hazırlığını artırma ve savunma sanayi tabanını geliştirme çabalarına olumlu bakıldığını özellikle belirtti.

Kubilius, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "NATO müttefikleriyle ilk görüş alışverişimde, AB'nin NATO yetenek hedeflerine ulaşmasına nasıl katkıda bulunabileceği ve üye ülkelerin savunma sanayimize nasıl yatırım yaparak savunma hazırlıklarını artırabilecekleri üzerinde durdum." mesajını duyurdu.

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