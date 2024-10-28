NATO ve Asya-Pasifik Ülkeleri Kuzey Kore'nin Rusya'daki Askeri Faaliyetlerini Görüşüyor

NATO ve Asya-Pasifik Ülkeleri Kuşatmayı TArtıştı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Güney Kore'nin Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasıyla ilgili made ettiği bilgilendirmeleri değerlendirdi. Bu durum, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali olarak tanımlandı ve Rusya'nın saldırganlığının büyümesi olarak yorumlandı.

Güney Kore Bilgilendirdi

Rutte, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Güney Kore'den gelen yetkililerin NATO ve Asya-Pasifik ortakları olan Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Yeni Zelanda'ya Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker konuşlandırmasını bildirdiğini söyledi.

AB Zirvesi ve Toplantılar

Konu, 17 Ekim'de Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından gündeme getirilmişti. Yarın, AB'nin kendi içinde bu konuyu tartışacağı bir toplantı yapılması bekleniyor; ardından AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Rutte'nin bir araya gelmesi planlanıyor.

Kuzey Kore'nin Rolü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Haziran ayında Kuzey Kore'yi ziyaret ederek, iki ülke arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalamıştı. Zelenskiy, 25 Ekim'de yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Koreli askerleri ilk kez muharebe bölgelerine 27-28 Ekim tarihlerinde konuşlandıracağını öğrendiğini belirtti.

Ayrıca, Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, aynı gün Rusya'nın 3 binden fazla askeri Ukrayna ile savaşmak üzere getirdiği ve bu askerlerin bazılarını muhtemelen Kursk bölgesine yerleştireceği ifade edildi.