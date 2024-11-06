NATO ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin Rusya'ya Asker Göndermesine Karşı Ortak Önlem Geliştiriyor

NATO ve Güney Kore'den Ortak Adım

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesi konusunu ele alan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rutte, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Yoon ile bu konuyu tekrar değerlendirdiklerini belirterek, Kuzey Kore'nin bu eylemini "küresel güvenlik için bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Güçlü İşbirliği Mesajı

Genel Sekreter, "Bu tehditlere karşı birlikte hareket etmek için Hint-Pasifik ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendiriyoruz," ifadesini kullandı. Yoon, ayrıca Ukrayna'nın özel temsilcisinin Güney Kore'yi ziyaret edeceğini aktardı ve NATO ile sürekli iletişim kurma taahhüdünde bulundu.

Gelecek Tehditler ve Strateji

Rutte, Kuzey Kore birliklerinin birkaç gün içinde Ukrayna'daki çatışmalara dahil olmasının beklendiğini ifade ederken, bu durumun yaratacağı benzersiz güvenlik krizine karşı dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Ayrıca, NATO'nun artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla Avrupa Birliği ile işbirliğini artırmak için özel bir görev gücü kurma planlarını açıkladı.

Kuzey Kore'nin Rolü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haziran ayında Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş ve iki ülke arasında kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı. 25 Ekim'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını bildirmişti.

ABD, Rusya'da yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Ukrayna sınırına yakın Kursk bölgesinde yer aldığını açıkladı.