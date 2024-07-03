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NATO Zirvesi öncesi Ukrayna'nın üyelik süreci belirsizliğe sürüklendi!

ABD'nin Washington'da düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesi, Ukrayna'nın NATO üyeliği konusu gerginliğe neden oldu. İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayanarak yapılan iddialara göre, ittifak üyelik görüşmeleri için Kiev'den "ek adımlar" talep edilecek. Bu yeni pozisyonun, 9 Temmuz'daki zirvede imzalanacak NATO bildirisinde yer alması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2024 17:44
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 17:44
NATO Zirvesi öncesi Ukrayna'nın üyelik süreci belirsizliğe sürüklendi!

Gelen bilgilere göre, Ukrayna'nın NATO'ya katılım sürecinde ilerleme kaydetmeden önce, ittifakın Kiev yönetiminden "yozlaşma" ile mücadele için ek reformlar yapmasını isteyeceği belirtiliyor. Bu kararın temel gerekçesi olarak, Ukrayna'nın askeri yapılarındaki yolsuzluk iddiaları gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde, savunma güçleri içindeki yolsuzlukları önlemek amacıyla kritik pozisyonlarda görev değişiklikleri yapıldığı açıklanmıştı.

ABD'DEN TEPKİ: "REFORMLARI DESTEKLİYORUZ"

ABD'den yapılan açıklamada, Ukrayna'nın son iki yılda gerçekleştirdiği reform çabalarının takdir edildiği ancak yolsuzlukla mücadele konusunda daha fazla adım atılması gerektiği vurgulandı. Bir ABD'li yetkili, "Ukrayna'nın reform çabalarını desteklemeye devam ediyoruz. Özellikle yolsuzlukla mücadele konusunda atılacak ilave adımlar, NATO üyelik sürecinde önemli bir öncelik taşıyor" dedi.

Zelenski'nin NATO Israrları

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülkesinin NATO'ya üye olması gerektiğini savunarak, gelecekteki olası işgallere karşı güvence altına alınması gerektiğini vurguluyor. Ancak, NATO üyelik sürecinde Ukrayna'nın karşılaştığı yolsuzluk iddiaları, üyelik sürecini belirsizliğe sürükleyen önemli bir engel olarak öne çıkıyor.

NATO ve Ukrayna Arasında Gerginlik

Son dönemde ABD'nin, İngiltere ve Avrupa'nın Ukrayna'nın NATO üyeliğine ilişkin kararlılığını engellediği iddiaları da gündeme gelmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana, özellikle silahlı kuvvetlerinde yaşanan yolsuzluklar nedeniyle Ukrayna'nın Batı ittifakına entegrasyonu sürecinde zorluklar yaşandığı biliniyor.

Pentagon'dan Açıklama: "Karar NATO'nun"

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunun sadece NATO ittifakının bir kararı olduğunu ve bu sürecin özenle yönetilmesi gerektiğini belirtiyor. ABD'nin Kiev yönetimine "iyi aydınlatılmış bir köprü" oluşturmayı taahhüt ettiği ifade ediliyor. Bu çerçevede, Ukrayna'nın askeri kapasitesinin gözden geçirilmesi ve NATO standartlarına uyum sağlanması önem taşıyor.

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