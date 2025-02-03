Nazik Gölü'nün Yüzeyi Soğuk Hava İle Buzla Kaplandı

Soğuk Hava Nazik Gölü'nü Buzla Kapladı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yer alan Nazik Gölü, düşük sıcaklıklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplandı. Ovakışla beldesi ve çevresindeki Nazik, Gölgören, Dilburnu ve Kırıkkaya köylerinin sınırları içerisinde bulunan göl, bu yıl daha geç donma olayı yaşadı.

Buzlu yüzeyin üzerinde yer alan bazı tekneler dikkat çekerken, gölün panoramik görüntüleri dron ile kaydedildi. Doğasever ve fotoğraf tutkunları, buz tabakasının üzerinde yürüyerek bu eşsiz manzarayı görüntüledi.

Bir Doğaseverin Deneyimi

Doğasever Ahmet Yamlı, göl üzerinde yürümek ve fotoğraf çekmenin heyecan verici bir deneyim olduğunu belirtti. Yamlı, "Gölün önceki yıllara göre daha geç donduğunu gördük. Bu sabah buz üzerinde yürüyüp bu güzel manzarayı görüntülemek heyecan vericiydi," şeklinde konuştu.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Nazik Gölü'nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı.