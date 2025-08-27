DOLAR
41,04 0%
EURO
47,56 0,63%
ALTIN
4.454,13 0,42%
BITCOIN
4.565.934,77 0,08%

Nazilerden Çalınan 17. Yüzyıl Tablosu Arjantin'de Ev İlanında Ortaya Çıktı

Hollanda'dan Nazi döneminde çalınan Ghislandi imzalı 'Bir Hanımefendinin Portresi', Arjantin'de bir ev ilanında fark edilince polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 13:37
Nazilerden Çalınan 17. Yüzyıl Tablosu Arjantin'de Ev İlanında Ortaya Çıktı

Nazilerden Çalınan 17. Yüzyıl Tablosu Arjantin'de Ev İlanında Ortaya Çıktı

İlanda görülen eser üzerine soruşturma başlatıldı

Arjantin polisi, 2. Dünya Savaşı döneminde bir Nazi tarafından alıkonulduğu bildirilen tabloyu, bir ev ilanında fark edilmesinin ardından araştırmaya başladı.

Hollanda'da yayın yapan Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre gazeteciler, Arjantinli emlakçının internet sitesindeki ev ilanında, İtalyan ressam Giuseppe Vittore Ghislandi'nin kayıp eseri 'Bir Hanımefendinin Portresi''ni tespit etti.

İlanda, Arjantin'in Mar del Plata kasabasındaki evin duvarında asılı olarak görülen tablonun daha sonra ilan içindeki 3 boyutlu görüntülerden kaldırıldığı belirlendi.

Hollanda hükümetinin kültürel miras biriminde çalışan araştırmacılar Annelies Kool ve Perry Schrier, eserin orijinalliğinin sorgulanmasına gerek olmadığını ancak bulunduğu takdirde kapsamlı incelemelerle doğrulamanın yapılacağını ifade etti.

Hollanda'daki resmi kayıtlara göre, 17. yüzyılda resmedilen 'Bir Hanımefendinin Portresi' adlı eser, Hollandalı Yahudi satıcı Jacques Goudstikker'e aitti. Arşiv belgeleri, eserin 2. Dünya Savaşı sırasında Amsterdam'dan 'Kadgien' soyadlı bir Nazi partisi mensubunun eline geçtiğini gösteriyor.

Almanya'daki arşivlerde ise bu soyadına sahip Friedrich Gustav Kadgien'in savaşın ardından önce İsviçre'ye, daha sonra da Arjantin'e kaçtığı kaydediliyor.

Arjantin polisi baskın düzenledi, eser bulunamadı

Arjantin polisi, çalınmasından 80 yılı aşkın süre sonra tespit edilen tabloyu bulmak için ilan edilen eve baskın düzenledi. Federal yargıç Carlos Martinez yaptığı açıklamada, polisin baskın sırasında sanat eserine ulaşamadığını ancak soruşturmaya katkı sağlayabilecek silah ve oyma işi gibi bazı eşyaların ele geçirildiğini bildirdi.

Carlos Martinez, soruşturmanın 'eseri saklama ve kaçakçılık' suçları kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Tarihte, Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin elindeki eserleri ve eşyaları alıkoyduğu biliniyor. Ayrıca Arjantin'in, savaş sonrası dönemde Nazileri ve beraberinde getirdikleri altın, tablo, heykel ve mobilya gibi eşyalarla kabul ettiği bildiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
1 Eylül 2025'e Dikkat: Tarım Bakanlığı, TÜİK ve Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Bitiyor
2
Erzincan'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı — Şüpheli Özel Harekatla Yakalandı
3
Kocaeli Gebze'de Park Halindeki 2 Otomobilde Yangın ve Patlama
4
Tekirdağ'da 2 Günlük Denize Girme Yasağı
5
Plakolm: Entegrasyon Artık Zorunlu, 14 Yaş Altı Başörtüsü Tartışması
6
Hatay'da Kayıp Sadık Kahleoğulları Park Halindeki Aracında Ölü Bulundu
7
Tekirdağ'da Poyraz Deniz Ulaşımını Aksattı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava