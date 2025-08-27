Nazilerden Çalınan 17. Yüzyıl Tablosu Arjantin'de Ev İlanında Ortaya Çıktı

İlanda görülen eser üzerine soruşturma başlatıldı

Arjantin polisi, 2. Dünya Savaşı döneminde bir Nazi tarafından alıkonulduğu bildirilen tabloyu, bir ev ilanında fark edilmesinin ardından araştırmaya başladı.

Hollanda'da yayın yapan Algemeen Dagblad gazetesinin haberine göre gazeteciler, Arjantinli emlakçının internet sitesindeki ev ilanında, İtalyan ressam Giuseppe Vittore Ghislandi'nin kayıp eseri 'Bir Hanımefendinin Portresi''ni tespit etti.

İlanda, Arjantin'in Mar del Plata kasabasındaki evin duvarında asılı olarak görülen tablonun daha sonra ilan içindeki 3 boyutlu görüntülerden kaldırıldığı belirlendi.

Hollanda hükümetinin kültürel miras biriminde çalışan araştırmacılar Annelies Kool ve Perry Schrier, eserin orijinalliğinin sorgulanmasına gerek olmadığını ancak bulunduğu takdirde kapsamlı incelemelerle doğrulamanın yapılacağını ifade etti.

Hollanda'daki resmi kayıtlara göre, 17. yüzyılda resmedilen 'Bir Hanımefendinin Portresi' adlı eser, Hollandalı Yahudi satıcı Jacques Goudstikker'e aitti. Arşiv belgeleri, eserin 2. Dünya Savaşı sırasında Amsterdam'dan 'Kadgien' soyadlı bir Nazi partisi mensubunun eline geçtiğini gösteriyor.

Almanya'daki arşivlerde ise bu soyadına sahip Friedrich Gustav Kadgien'in savaşın ardından önce İsviçre'ye, daha sonra da Arjantin'e kaçtığı kaydediliyor.

Arjantin polisi baskın düzenledi, eser bulunamadı

Arjantin polisi, çalınmasından 80 yılı aşkın süre sonra tespit edilen tabloyu bulmak için ilan edilen eve baskın düzenledi. Federal yargıç Carlos Martinez yaptığı açıklamada, polisin baskın sırasında sanat eserine ulaşamadığını ancak soruşturmaya katkı sağlayabilecek silah ve oyma işi gibi bazı eşyaların ele geçirildiğini bildirdi.

Carlos Martinez, soruşturmanın 'eseri saklama ve kaçakçılık' suçları kapsamında yürütüldüğünü belirtti.

Tarihte, Nazilerin 2. Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin elindeki eserleri ve eşyaları alıkoyduğu biliniyor. Ayrıca Arjantin'in, savaş sonrası dönemde Nazileri ve beraberinde getirdikleri altın, tablo, heykel ve mobilya gibi eşyalarla kabul ettiği bildiriliyor.