Nazilli Belediyesi 5 Bin Fidanı Işıklar Mahallesi'nde Dağıttı

"Yeşeren Topraklar" projesinin ilk etabı Işıklar'ta hayata geçti

Nazilli Belediyesi, Yeşeren Topraklar projesi kapsamında Işıklar Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara toplam 5 bin ağaç fidanı dağıttı.

Etkinlik, Nazilli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edildi. Dağıtılan fidanların tür dağılımı ise 3 bin 750 incir, 625 defne ve 625 sığla olarak açıklandı.

Başta Işıklar Mahallesi sakinleri olmak üzere çevre mahalle ve köylerden gelen vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Belediyenin fidan standı önünde uzun kuyruklar oluşurken, dağıtım süreci Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonuyla düzenli şekilde yürütüldü.

Vatandaşlar, Nazilli Belediyesi'nin tarıma, üreticiye ve çevreye yönelik bu desteklerinden memnuniyetlerini dile getirirken, etkinlik mahallede sıcak bir dayanışma ortamı oluşturdu.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, projenin Nazilli'nin geleceği için önemli bir adım olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Nazillimizin bereketli topraklarını korumak, yeşili çoğaltmak ve tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla ‘Yeşeren Topraklar’ projemizi başlattık. İlk olarak Işıklar Mahallemizde 5 bin fidanı vatandaşlarımızla buluşturduk. Bu projeyi sadece bir mahalle ile sınırlı tutmuyoruz; önümüzdeki günlerde diğer mahallelerimizde de fidan dağıtımlarımızı sürdüreceğiz. Üretimi desteklemek, çiftçimizin yanında olmak ve doğamızı yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz. Emeği geçen tüm Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerime teşekkür ediyorum."

Nazilli Belediyesi, Yeşeren Topraklar projesi kapsamında ilçenin dört bir yanında fidan dağıtımlarını artırarak sürdürecek.

