Nazilli Belediyesi'nden Kaçak Moloz Dökümüne Kararlı Adım

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan izinsiz moloz dökümlerine karşı kapsamlı bir temizlik ve denetim çalışması başlattı.

Temizlik ve Önleyici Denetim

Kent estetiğini korumak, kötü görüntüleri ortadan kaldırmak ve daha temiz bir şehir görünümü sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, ilçe genelindeki belirli noktalarda biriken molozlar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bu alanlara ise izinsiz dökümün önlenmesi amacıyla foto kapanlar yerleştirildi.

Bu uygulamayla birlikte hem çevre hem de halk sağlığını tehdit eden izinsiz moloz dökümlerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Kentimizin temizliği ve düzeni hepimizin ortak sorumluluğu. İzinsiz moloz dökümü yapan kişi veya kişiler tespit edildikten sonra ekiplerimiz gerekli işlemleri yapacak. Ne yazık ki bugüne kadar pek çok kez izinsiz dökülen molozların temizliğini yaptık ve bu suçun tekrar tekrar işlenmesinin önüne geçemedik. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışma ile artık çevreye duyarlılık konusunda sorumsuzca davranan bu kişileri rahatlıkla tespit edebileceğiz. Bu anlamda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

