Nazilli Belediyesi'nden Kaçak Moloz Dökümüne Kararlı Adım

Nazilli Belediyesi, izinsiz moloz dökümlerine karşı ilçe genelinde temizlik yaptı ve foto kapanlarla denetimi artırdı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:22
Nazilli Belediyesi'nden Kaçak Moloz Dökümüne Kararlı Adım

Nazilli Belediyesi'nden Kaçak Moloz Dökümüne Kararlı Adım

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde çevre kirliliğine neden olan izinsiz moloz dökümlerine karşı kapsamlı bir temizlik ve denetim çalışması başlattı.

Temizlik ve Önleyici Denetim

Kent estetiğini korumak, kötü görüntüleri ortadan kaldırmak ve daha temiz bir şehir görünümü sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında, ilçe genelindeki belirli noktalarda biriken molozlar belediye ekipleri tarafından temizlendi. Bu alanlara ise izinsiz dökümün önlenmesi amacıyla foto kapanlar yerleştirildi.

Bu uygulamayla birlikte hem çevre hem de halk sağlığını tehdit eden izinsiz moloz dökümlerinin önüne geçmeyi hedeflediklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Kentimizin temizliği ve düzeni hepimizin ortak sorumluluğu. İzinsiz moloz dökümü yapan kişi veya kişiler tespit edildikten sonra ekiplerimiz gerekli işlemleri yapacak. Ne yazık ki bugüne kadar pek çok kez izinsiz dökülen molozların temizliğini yaptık ve bu suçun tekrar tekrar işlenmesinin önüne geçemedik. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalışma ile artık çevreye duyarlılık konusunda sorumsuzca davranan bu kişileri rahatlıkla tespit edebileceğiz. Bu anlamda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN KAÇAK MOLOZ DÖKÜMÜNE KARŞI KARARLI ADIM

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN KAÇAK MOLOZ DÖKÜMÜNE KARŞI KARARLI ADIM

NAZİLLİ BELEDİYESİ’NDEN KAÇAK MOLOZ DÖKÜMÜNE KARŞI KARARLI ADIM

İLGİLİ HABERLER

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp Viyadük İnşaatı Faciası: Gözaltı Sayısı 4’e Yükseldi
2
Otogarda yakalandı: 'Kasten öldürme' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ortaya çıktı
3
Erzurum'da Freni Boşalan Kamyon Zincirleme Kazaya Neden Oldu: 2 Yaralı
4
İnegöl'de Şüpheli Valiz Alarmı: Jandarma İncelemeye Aldı
5
Kıbrıs Gazisi Mehmet Kul Akyazı'da Uğurlandı
6
Beykoz'da mıcır yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
7
Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KABEV ile Enerji Dönüşümü

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı