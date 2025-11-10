Nazilli'de 750 Personelle Dev Atatürk Portresi

Nazilli Belediyesi'nden 10 Kasım etkinliği

Nazilli Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı.

750 belediye personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini yağlı boya ile dev bir tuval üzerinde birlikte resmetti.

Yaklaşık üç saat süren çalışmada personeller tek tek fırçayla boyaya dokunarak portrenin farklı bölümlerine katkı sundu. Etkinlik, ressam Şimal Bilgiç’in koordinasyonunda gerçekleştirildi; Bilgiç’in rehberliğinde herkes ortak bir eserin parçası oldu.

Çalışmada son dokunuşu ise Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik yaptı.

Etkinlik boyunca yapılan çekimler hızlandırılarak bir video haline getirildi ve çalışma sonunda hem belediye personeline hem de basın mensuplarına izletildi.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, tüm personelin katıldığı bu anlamlı etkinlikten gurur duyduğunu belirterek; "Atatürk’e ve onun hatırasına sahip çıkmak, onu yaşatmak bu şekilde olur. Bundan yıllar sonra bu resme baktığınızda kendinizle gurur duyacaksınız. Bu portreyi belediyemizin en güzel yerine koyacağız. Hepinizin emeklerine sağlık. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha özlem ve minnetle anıyoruz" dedi.

