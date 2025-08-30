Nazilli'de amonyak sızıntısı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Nazilli'de amonyak gazı sızıntısı: 5 işçi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gece saatlerinde bir gıda fabrikasında meydana gelen amonyak gazı sızıntısı çevrede endişe yarattı.

Olayın detayları

Sızıntı, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir gıda fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle oluştu. Olay, fabrikanın yakınındaki dondurucu ve soğutucu üretimi yapan başka bir fabrikada gece vardiyasında çalışan beş işçiyi etkiledi.

Müdahale ve sağlık durumu

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından etkilenen 5 işçi, göz yanması ve solunum güçlüğü şikayetleri ile Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.