Nazilli'de Başkan Tetik Halk Gününde Vatandaşları Dinledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, halk gününde vatandaşların taleplerini dinleyip müdürlüklere anında talimat verdi; talepler 2026 programına yansıyacak.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 17:08
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 17:08
Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, düzenlenen halk gününde vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıda daire müdürleri de hazır bulundu. Başkan Tetik, vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyip, belediyenin sorumluluk alanına giren konular ile ilgili müdürlüklere anında talimat verdi.

Gelen talepler 2026 çalışma programına yön verecek

Başkan Tetik, halktan gelen taleplerin 2026 yılı çalışma programına da yön vereceğini belirterek, 'Vatandaşlarımızın görüş ve önerileri bizim için çok değerli. Nazilli’yi birlikte yönetmek istiyoruz. Bugün iletilen her talebi titizlikle değerlendirip çözüme kavuşturacağız' dedi.

Göreve geldiği ilk günden bu yana halk buluşmalarına büyük önem verdiğini ifade eden Başkan Tetik, bu tür toplantıların daha sık aralıklarla devam edeceğini vurguladı. Programa katılan vatandaşlara teşekkür ederek, 'Halkımızın desteğiyle Nazilli için daha güzel işler yapacağız' diye konuştu.

VATANDAŞLAR ANLATTI, BAŞKAN TETİK DİNLEDİ

