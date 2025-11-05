Nazilli'de Gençler 'Komşum Gönüllülük' ile Fazla Yemekleri Paylaşıyor

Hacı Mustafa Efendizade Yurdu'ndaki gönüllüler, israfı önleyip komşuluk dayanışmasını güçlendiriyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Hacı Mustafa Efendizade Yurdu’nda kalan gönüllü gençler, fazla pişen yemekleri her gün ihtiyaç sahibi aileler için paketleyip dağıtıyor.

Proje, israfın önüne geçilmesi ve gençlerde sorumluluk bilinci oluşturulması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde yürütülüyor. Aydın’da bu çaba, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda devam ediyor.

Yurtlarda kalan öğrenciler, "Komşum Gönüllülük Projesi" kapsamında tüketilmeye uygun yemekleri gönüllülük esasıyla paketliyor ve her akşam paketledikleri yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Gençler, muhtarlıklar ve sosyal dayanışma vakıflarıyla iş birliği yaparak daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Bu sayede hem yöredeki dayanışma kültürü güçleniyor hem de israfın önüne geçiliyor.

Gönüllü gençler, projenin toplumda paylaşma ve dayanışma kültürünü yaygınlaştırdığına dikkat çekiyor ve bu çalışmanın örnek teşkil ettiğini vurguluyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Hacı Mustafa Efendizade Yurt Müdürlüğümüz, Komşum Gönüllülük Projesi kapsamında gönüllü öğrencilerimizle birlikte komşularımıza yemek ikramında bulunmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde öğrencilerimiz, paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatarak toplumda gönüllülük bilincini artırmayı hedefliyor. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimiz hem sosyal sorumluluk bilinci kazanıyor hem de komşuluk ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlıyor" ifadeleri yer aldı.

