Nazilli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' ile Anne Adaylarına Birebir Destek

Nazilli'de 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi kapsamında anne adaylarına doğuma hazırlıkta bilgilendirme ve birebir ebe desteği sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 15:42
Aydın'ın Nazilli ilçesinde anne adayları, doğuma hazırlık sürecinde bilgilendirilip birebir destek almaya başladı. Çalışma, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğal Olan Normal Doğum Eylem Planı" çerçevesinde yürütülüyor.

Ev ziyaretleri ve bilgilendirme

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu’ndan hizmet alan iki anne adayını evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde yaklaşan doğum süreci, normal doğumun önemi ve doğum sonrası dönem hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Destek ve uygulama tanıtımı

Anne adaylarına ihtiyaç duymaları halinde birebir destek sağlayacak ebenin iletişim bilgileri paylaşıldı. Ayrıca kadın ve çocuk sağlığını merkeze alan "Annelik Yolculuğu" mobil uygulaması tanıtıldı.

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada, projenin hedefinin anne adaylarının doğum sürecine bilinçli ve güvenli şekilde hazırlanmasını sağlamak olduğunu belirtti.

