Nazilli'de korkunç saldırı! Televizyon tamircisi çekiçle dehşet saçtı!

Nazilli'de televizyon tamirciliği yapan M.G., televizyon tamiri için gittiği 65 yaşındaki H.D.'nin evinde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma sonrasında çekiçle dehşet saçtı. M.G., yanında getirdiği çekiçle önce ev sahibi H.D.'nin kafasına ve göğsüne vurdu. Ardından H.D.'nin eşi N.D. (60), kızı H.G. (37) ve 6 yaşındaki torunu B.G.'yi de başlarından yaralayarak saldırısını sürdürdü.

Evden gelen gürültüler üzerine hemen harekete geçen komşular, H.D.'nin evine koşarak içeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştılar. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olayın faili olan televizyon tamircisi M.G., H.D.'nin komşuları tarafından evin dışında yakalanarak jandarma ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.G.'nin sorgusu devam ediyor.