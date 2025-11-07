Nazilli'de Market Önünde İşletmeciyi Bıçaklayan Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı, Tutuklandı

Nazilli'de Market Önünde İşletmeciyi Bıçaklayan Şüpheli Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ayrıntıları ve adli süreç

Aydın’ın Nazilli ilçesi Turan Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı üzerinde 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 23.00 sıralarında bir market önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, market sahibi ve işletmecisi olan Ş.D. (45) ile F.K. (29) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay sırasında F.K. tarafından bıçaklanan işyeri sahibi Ş.D., ağır şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı Ş.D., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltı, sevk ve tutuklama

Olayın ardından kaçan şüpheli F.K.’yı yakalamak üzere Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan titiz soruşturma ve takip sonucu şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından F.K., adli makamlara sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheli, 'kasten yaralama' veya 'cinayete teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

