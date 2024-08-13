Nazilli'de Motosiklet Sürücülerine Kask Dağıtımı

Nazilli'de Farkındalık Projesi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, trafik güvenliğini artırmak amacıyla polis ekipleri, kasksız motosiklet sürücülerine kask dağıttı. Bu uygulama, sürücülerin kask kullanma alışkanlığını artırmayı hedefliyor.

Trafik Denetimi ve Kask Dağıtımı

Nazilli Trafik Denetleme Büro Amirliği, Belediye Meydanı'nda gerçekleştirdiği kask kontrolü sırasında durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine, ceza yazmak yerine Kask dağıttı. Bu anlamda, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım öncülüğünde, sürücüler bilgilendirildi.

Kask Kullanımının Önemi

İlçe Emniyet Müdürü Yıldırım, yaptığı açıklamada, motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının hayati önem taşıdığını vurgulayarak, "Nazilli'de her 10 trafik kazasından 8'i motosiklet kaynaklı. Motosiklet, araç gibi değildir; kask, potansiyel bir kazada kafa yaralanmalarının önüne geçebilir. Biz bu farkındalığı oluşturmak istedik. Ancak bundan sonra kurallara uymayan sürücülere cezaların yazılacağını belirtmek isterim," diye konuştu.

Dağıtılan Broşürler ve Bilgilendirme

Polis ekipleri, kasksız sürücülere kask dağıtırken, aynı zamanda kaskın önemi hakkında bilgilendirici broşürler de dağıttı. Böylece, sürücülerinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, Belediye Meydanı'nda motosikletlilere yönelik kask kontrolü yapıldı. Durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza yerine, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım (solda) tarafından kask verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, Belediye Meydanı'nda motosikletlilere yönelik kask kontrolü yapıldı. Durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza yerine, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım (solda) tarafından kask verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, Belediye Meydanı'nda motosikletlilere yönelik kask kontrolü yapıldı. Durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza yerine, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım (solda) tarafından kask verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, Belediye Meydanı'nda motosikletlilere yönelik kask kontrolü yapıldı. Durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza yerine, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım (solda) tarafından kask verildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından, Belediye Meydanı'nda motosikletlilere yönelik kask kontrolü yapıldı. Durdurulan kasksız motosiklet sürücülerine ceza yerine, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım (solda) tarafından kask verildi.