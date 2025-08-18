Nazilli'de Polis Memuru Eşini Öldürdü: H.D. Tutuklandı

Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.D, boşanma aşamasındaki eşi Burcu D'nin Zafer Mahallesi 107 Sokak'taki iş yerine gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Burcu D., aynı sokaktaki başka bir iş yerine sığındı.

İddiaya göre, iş yerine giden H.D tabancayla eşine ateş etti. Olay ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan kadın, ambulansla götürüldüğü Nazilli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Adli Süreç

H.D, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Aydın'ın Nazilli ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren polis memuru gözaltına alındı.