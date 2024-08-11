Nazilli'de Refüje Çarpan Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Nazilli'de Kaza: Refüje Çarparak Takla Attı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil refüje çarparak takla attı. Kaza, Denizli'den Aydın yönüne giden S.A. tarafından kullanılan 34 KV 6496 plakalı araçta gerçekleşti.

Kazanın Detayları

Olay, Dallıca Mahallesi'nde ortaya çıktı. Refüje çarpan otomobil, takla atarak yolun kenarına devrildi. Araçta bulunan B.O. adlı kişi yaralandı.

Yardım ve Kurtarma Çalışmaları

Kazanın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralı B.O., ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Trafik Durumu

Kaza nedeniyle yol bir süre tek şeritten kontrollü olarak açık kaldı. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.