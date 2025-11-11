Nazilli'de Trafik Kazası: Mali Müşavir Mehmet Yağcıoğlu Hayatını Kaybetti

Aydın-Denizli Karayolu Dallıca mevkiinde meydana geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bisikletiyle yolda seyir halinde olan Mali Müşavir Mehmet Yağcıoğlu, Aydın-Denizli Karayolu'nun Dallıca mevkinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle karayolunda ilerleyen Yağcıoğlu'na, B.B. yönetimindeki 09 AOR 439 plakalı otomobil çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yağcıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü B.B.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

NAZİLLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ