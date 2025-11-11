Nazilli'de Trafik Kazası: Mali Müşavir Mehmet Yağcıoğlu Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bisikletiyle giden Mali Müşavir Mehmet Yağcıoğlu, Aydın-Denizli Karayolu Dallıca mevkiinde bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:32
Nazilli'de Trafik Kazası: Mali Müşavir Mehmet Yağcıoğlu Hayatını Kaybetti

Nazilli'de Trafik Kazası: Mali Müşavir Mehmet Yağcıoğlu Hayatını Kaybetti

Aydın-Denizli Karayolu Dallıca mevkiinde meydana geldi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bisikletiyle yolda seyir halinde olan Mali Müşavir Mehmet Yağcıoğlu, Aydın-Denizli Karayolu'nun Dallıca mevkinde geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle karayolunda ilerleyen Yağcıoğlu'na, B.B. yönetimindeki 09 AOR 439 plakalı otomobil çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yağcıoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı; yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü B.B.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

NAZİLLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

NAZİLLİ'DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

İLGİLİ HABERLER

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizli'de Orman Yangınına Sütle Müdahale
2
Afyonkarahisar'da Kamu Hizmetleri İçin Haftalık Değerlendirme Toplantısı
3
Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı
4
Sivas’ta 11 Kasım’da 58 Bin Fidan Toprakla Buluştu
5
Dilovası'nda parfüm tesisi yangını: 11 şüpheli adliyeye sevk edildi
6
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
7
Aksaray'da Pancar Tarlasında 2 Metre Çapında Obruk Oluştu

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri