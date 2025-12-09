Nazilli'de Yurt Öğrencilerinden Bağımlılığa Karşı Farkındalık Standı

Gençler, vatandaşları bağımlılık türleri hakkında bilgilendirdi

Gevherhan Sultan Yurdu öğrencileri, gönüllü gençlerin katılımıyla Nazilli Belediyesi önünde bir farkındalık standı kurdu. Etkinlik, bağımlılıkla mücadele konusunda toplum bilincini artırmayı amaçladı.

Standı ziyaret eden Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, gençlerin çalışmasına destek vererek projeyi yakından takip etti. Etkinlikte sigara, alkol, madde ve kumar bağımlılığının yanı sıra günümüzde önem kazanan internet bağımlılığına da vurgu yapıldı.

Vatandaşlara yönelik bilgilendirici materyaller dağıtıldı ve çeşitli ikramlarla bilinçlendirme çalışmaları gün boyu devam etti. Gençlerin etkin katılımı dikkat çekti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu tür toplumsal farkındalık projelerini desteklemeyi sürdüreceğini duyurdu.

