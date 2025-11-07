Nazilli Lisesi Öğretmeni Ayla Duman Brüksel'de Türkiye'yi Temsil Etti

Nazilli Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayla Duman, 23-25 Ekim 2025'te Brüksel'de düzenlenen 2025 eTwinning Yıllık Konferansı'nda Türkiye'yi temsil etti.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 14:14
Nazilli Lisesi İngilizce Öğretmeni Ayla Duman, Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen 2025 eTwinning Yıllık Konferansına Türkiye’yi temsilen katıldı.

Konferansın odağı ve katılımcılar

Avrupa genelinden öğretmenler, eğitim kurumları ve paydaşların yer aldığı etkinlikte demokratik katılım, Avrupa değerleri ve temel yaşam becerilerinin eğitim yoluyla nasıl geliştirilebileceği ele alındı. Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, konferansın 23-25 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirildiği ve 2024-2025 yılı temasının 'Vatandaşlık Eğitimi', 2025-2026 yılı temasının ise 'Hayat Becerileri' üzerine odaklandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Türkiye’den 4 öğretmen ve 1 Ulusal Destek Servisi yetkilisinin konferansta yer aldığı, Ayla Dumanın ise Nazilli’den bu düzeyde uluslararası bir toplantıya katılan ilk öğretmen olduğu vurgulandı.

Nazilli'deki değerlendirme ve teşekkürler

Konferans sonrası Ayla Duman ve okul müdürü Soner Gümüş, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşeki ziyaret ederek konferansta yapılan çalışmaları aktardı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, gösterdiği başarıyla Nazilli ve Aydın adına gurur kaynağı olan Ayla Dumana, eTwinning Nazilli Temsilcisi Aydın İmraka ve Nazilli Lisesi Müdürü Soner Gümüşe teşekkür etti.

