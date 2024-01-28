Nazlı Ilıcak cezaevinden tahliye oldu

79 yaşındaki Nazlı Ilıcak, Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikayeti nedeniyle yargılandığı İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada “iftira” suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının istinafta onanmasının ardından cezaevine girmişti.

Ancak Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikâyeti üzerine hüküm giydiği davada cezaevine giren 79 yaşındaki gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak, daha sonra yapılan bir değerlendirme sonucunda tahliye edildi.



