Nazlıaka: '23 Nisan, Çocuklar İçin Bir Sorumluluk Yüklüyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Nazlıaka, Basın Toplantısı Düzenledi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Nazlıaka, "23 Nisan yalnızca tarihsel değil, aynı zamanda vicdani olarak da bize bir sorumluluk yüklüyor." dedi.

Egemenliğin Anlamı ve Çocukların Durumu

Nazlıaka, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği bu günde, içinde bulundukları dönem hakkında eleştirilerde bulunarak, "'Egemenlik kayıtsız şartsız millettedir' diyemediklerini" belirtti. Ayrıca, halkın oylarıyla seçilen belediye başkanlarının tutsak edilmeye çalışıldığına vurgu yaptı.

Bu özel günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ile anan Nazlıaka, çocuklara sunulması gereken nitelikteki hayatın sunulmadığını ifade etti: "Ne var ki bugün Atatürk'ün çocuklara emanet ettiği bu ülke, çocukların hak ettikleri nitelikteki yaşamı onlara sunamıyor. Bu, bir kader değil, kötü yönetimin, liyakatsiz kadroların, beceriksizliğin ve adaletsiz politikaların sonucudur."

Eğitim ve Sosyal Sorunlara Dikkat Çekti

Nazlıaka, Türkiye'deki her 4 çocuktan birinin yoksulluk sınırının altında yaşadığını ve erken yaşta zorla evliliklerin sürdüğünü dile getirdi. Yaklaşık 1,5 milyon çocuğun eğitime erişimden mahrum olduğunu belirten Nazlıaka, şu şekilde konuştu:

"33 binden fazla çocuk işçi ve hayatı oyunla değil ağır iş yüküyle tanıyor. Bir de erken yaşta ve zorla evlendirilen çocuklar erken yaşta yani çocuk yaşta anne oluyor. 2024 yılında TÜİK verilerine göre 11 binin üzerinde çocuk anne oldu. Çocuk istismarı vakaları ise son 20 yılda 4,5 kat arttı. Bu, oyun oynaması gereken çocuklara evlilik cüzdanı verildiği günlerin dramıdır."

Nazlıaka, 'Ben, hem aile ve sosyal hizmetlerden sorumlu gölge bakan olarak yani bir kadın siyasetçi, hem bir insan hakları savunucusu olarak, hem de bir anne olarak bu ülkenin çocuklarının şiddete değil şefkate, eşitsizliğe değil fırsata, ihmale değil ilgiye ihtiyacı var.' diyerek sözlerini sonlandırdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, parti genel merkezinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla basın toplantısı düzenledi.