NCAA, Trans Sporcuları Kadın Müsabakalardan Yasakladı

Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu'ndan Tartışmalı Karar

ABD'de Amerikan Üniversite Sporları Federasyonu (NCAA), trans sporcuları kadın spor müsabakalarına katılmaktan yasakladığını resmi olarak duyurdu. Bu karar, Başbakan Donald Trump'ın trans sporculara ilişkin son kararnamesinin ardından geldi.

Trump'ın Desteği ile Alınan Karar

NCAA'nın açıklamasında, "Erkek olarak doğan bir sporcu kadın müsabakalarında yarışamaz" ifadesi dikkat çekti. Başkan Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda bu kararı "heyecan verici bir haber" olarak nitelendirdi.

Öte yandan, Trump, trans sporcuları kadın spor müsabakalarından men eden başkanlık kararnamesini imzalamış, biyolojik olarak "erkek" ve "kadın" olarak iki cins olduğunu, diğer tanımlamaların kabul edilmediğini bildirmişti.

Konuya dair yayımlanan kararnamede, federal fon alan tüm eğitim kurumlarının trans sporcuların kadın spor müsabakalarına katılmasına izin vermeleri durumunda bu fonların kesileceği belirtildi.