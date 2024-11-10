Necef Hapishanesi'nde Filistinlilere Tıbbi İhmal ve Açlık Uygulanıyor

Necef Hapishanesi'nde Filistinlilerin Durumu Endişe Verici

İsrail'in güneyindeki Necef (Negev) Hapishanesinde tutulan Filistinlilerin tıbbi ihmal ve açlık gibi ciddi sorunlarla karşılaştığı bildirildi. Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyetinden alınan bilgilere göre, tutukluların hastalıkları ve kötü muamelelerine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Sağlık Sorunları ile Mücadele Eden Filistinliler

Açıklamalara göre, 31 Ağustos 2023'ten beri tutuklu bulunan Muhammed Ganim (29) isimli Filistinli, sinir hastalığı nedeniyle sürekli baş dönmesi ve bayılma belirtileri yaşıyor. Ganim, hapishanedeki kötü muamele nedeniyle ciddi diz ağrıları çektiğini ve yaklaşık 45 kilogram zayıfladığını bildirdi.

El Halil'den Muhammed Suveyti ise 2007 yılından bu yana tutuklu. Suveyti, yaklaşık 4 ay önce uyuz hastalığına yakalandı ancak hapishane kliniğinin tedavi sunmadığını ve kışlık kıyafet ihtiyaçlarının karşılanmadığını belirtti.

Bir diğer Filistinli tutuklu, El Halil’den Refet Salim ise 25 Ekim 2023'te hapishaneye girdi. Yüksek tansiyon, kan alerjisi ve sırtındaki disk problemleri ile mücadele eden Salim, yetersiz beslenme nedeniyle 25 kilogram zayıfladığını ifade etti.

24 yaşındaki Ahmed Sus, bel fıtığı nedeniyle yürüyemiyor ve cerrahi müdahale için bekliyor. Ancak hapishane koşulları nedeniyle gerekli müdahale gerçekleşmiyor.

İsrail'in Gözaltı ve Tutuklama Politikası

Filistin Esir İşleri Heyeti, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail’in tutuklulara uyguladığı tıbbi ihmal ve açlık politikalarının arttığını vurguladı. İsrail ordusu ve güvenlik güçleri, başlattıkları tutuklama kampanyasında 11,600'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı.

Ülke içindeki idari tutukluluk uygulamaları ise dikkat çekiyor; bu kapsamda, Filistinlilere karşı askeri mahkemeler tarafından suçlamaların açıklanmadan tutukluluk süreleri yıllarca uzatılabiliyor.

Filistin Esirler Cemiyeti’nin paylaştığı verilere göre, haklarındaki suçlamaları öğrenemeyen 3,380 tutuklu içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu belirtiliyor.

İsrail'de hapishanelerden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise daha önce yaptığı bir açıklamada, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.