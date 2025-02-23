Necmettin Erbakan, 14. Vefat Yılında Mezarı Başında Anıldı

Necmettin Erbakan, Vefat Yılında Anıldı

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılı dolayısıyla düzenlenen bir törenle mezarı başında anıldı. Anma etkinliği, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği ile Teknik Elemanlar Derneği tarafından organize edildi.

Etkinliğe Yoğun İlgi

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu gibi önemli isimlerin yanı sıra, derneklerin yetkilileri ve çok sayıda vatandaş etkinliğe katıldı.

Etkinlik çerçevesinde, katılımcılar sabah namazını Zeytinburnu Merkezefendi Camisi'nde kıldı. Namazın ardından sıcak çorba ikramı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim ve Dua

Namazı takiben, grup Erbakan’ın Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabri başında toplanarak Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti. Vefat eden eski başbakan Erbakan, anma etkinliğiyle bir kez daha gönüllerde yaşatıldı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde kılınan sabah namazının ardından merhum Erbakan için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma programına İstanbul Valisi Davut Gül de (sağ 6) katıldı.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan, vefatının 14. yılında mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından düzenlenen anma etkinliğinde Zeytinburnu Merkezefendi Camisi’nde kılınan sabah namazının ardından merhum Erbakan için Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Anma programına İstanbul Valisi Davut Gül de (sağ 6) katıldı.