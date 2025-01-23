Nedim Saban, Ayşe Barım Hakkında İfade Verdi

Nedim Saban, Ayşe Barım’a Yönelik Soruşturmada İfade Verdi

Ünlü oyuncu Nedim Saban, ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma çerçevesinde tanık sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Barım hakkında sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların ihbar kabul edilmesi üzerine başlatıldı. Maddi gerçeğin aydınlatılması amacıyla resen başlatılan bu süreçte, Saban'ın ifadesi alındı.

İstanbul Adliyesi'nde gerçekleşen ifade işleminin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Saban, "Ayşe Barım soruşturması ile ilgili çağırıldım ama ben daha çok sektörle ilgili konuştum." dedi.

Gazetecilerin Barım ile ilgili sosyal medya paylaşımlarını sorması üzerine Saban, "Ben daha çok tiyatro konusunda duyarlı olduğum için çok paylaşım yaptım. Bu olayla ilgili değil, sektörün sorunu olduğunu düşünüyorum. Yetiştirdiğim öğrencilerin hüznünü ve mutsuzluğunu görünce daha da mutsuz olurum. Dizi ve sinema sektörünü fazla bilmediğim için daha çok tiyatro konuştuk." ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın Detayları

ID Danışmanlık Limited Şirketinin kurucusu ve ortağı olan Ayşe Barım, sektördeki tekelleşme iddialarıyla dikkat çekti. Kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı öne sürülen Barım hakkında, yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Soruşturma kapsamında Barım’ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya tanık, Deniz Işın ise mağdur olarak ifade vermiştir.