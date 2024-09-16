Nedim Şener'in Ekrem İmamoğlu diploma köşe yazı gündem oldu: İşte o yazı

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması ve yatay geçişi, 2019’daki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı döneminden bu yana tartışma konusu olmaya devam ediyor. Tartışmanın odak noktası, İmamoğlu'nun 1990 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yer alan Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne gerçekleştirdiği yatay geçişin usule uygun olup olmadığı. Yasal olup olmadığı sorgulanan bu geçiş, İmamoğlu’nun eğitim geçmişiyle ilgili spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

Gazeteci Nedim Şener’in Hürriyet gazetesindeki yazısında dile getirdiği iddialar, İmamoğlu’nun “hülle” ya da “hile” ile üniversite diploması alıp almadığı konusunu gündeme taşıdı. Peki, Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişi gerçekten hukuki mi yoksa etik dışı mı?

YATAY GEÇİŞİN HUKUKSUZ OLDUĞU İDDİALARI

Ekrem İmamoğlu’nun üniversite diploması tartışmaları, ilk olarak 2019 yılında gündeme geldi. İmamoğlu’nun, sınavsız olarak Girne Amerikan Üniversitesi’nde eğitim aldıktan sonra, denkliği olmayan bu özel üniversiteden devlet üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’ne yatay geçiş yapması, pek çok kişi tarafından sorgulandı. Şener, yazısında İmamoğlu’nun 1990 yılında bu yatay geçişi “hülle” ile, yani yasalara aykırı olmamakla birlikte etik dışı bir yolla gerçekleştirdiğini iddia ediyor. Ancak 2024 yılı itibarıyla bu geçişin “hile” ile, yani hukuka tamamen aykırı bir şekilde yapıldığı tartışılmakta.

Sabah gazetesi yazarı Kenan Kıran, 2019 yılında kaleme aldığı bir yazıda, İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü'ne sınavla değil, usulsüz bir şekilde kayıt yaptırdığını öne sürdü. Bu iddiaya göre, İmamoğlu'nun yatay geçiş yaptığı dönemde, Girne Amerikan Üniversitesi'nin Türkiye'deki denkliği bulunmuyordu ve bu nedenle geçiş işlemi yasadışı kabul ediliyor. Ayrıca ÖSYM kayıtlarında da İmamoğlu'nun bu geçişinin izine rastlanmadığı ifade ediliyor.

YÖK’TEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İddialar üzerine Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) bir inceleme başlattığı belirtilse de, bu incelemenin sonucuna dair kamuoyuna herhangi bir bilgi paylaşılmadı. YÖK’ün yanı sıra, konuyla ilgili en kritik açıklamanın İstanbul Üniversitesi’nden gelmesi bekleniyor. Çünkü İmamoğlu’nun geçiş işleminin yapıldığı dönemde üniversitenin aldığı kararlar ve geçiş şartları, bu tartışmanın aydınlatılması için büyük önem taşıyor.

Gazeteci Nedim Şener’in aktardığına göre, İmamoğlu’nun geçiş yaptığı dönemde not ortalamasının 59 olduğu ve bu notla yatay geçiş yapabilmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor. Normal şartlarda yatay geçiş yapmak için gerekli olan akademik başarıyı gösteremeyen İmamoğlu’nun bu geçişi nasıl gerçekleştirdiği hala bir muamma.

İMAMOĞLU’NUN GEÇİŞİNDE TORPİL İDDİALARI

Veryansın TV yazarı Erdem Atay ise İmamoğlu’nun İstanbul Üniversitesi’ne geçişinin iki farklı ihtimalle gerçekleşebileceğini iddia ediyor: ya siyasi güç kullanıldı ya da para gücü devreye sokuldu. Atay’a göre, her iki durumda da bu geçiş hukuka aykırı ve mevzuata uymayan bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. İmamoğlu’nun geçiş yaptığı 1990 yılında, Girne Amerikan Üniversitesi’nin Türkiye'deki denkliği bulunmuyordu ve bu nedenle geçişin yasadışı olduğu vurgulanıyor.

Bu iddialar, İmamoğlu’nun diplomasının sahte olmadığı ancak usulsüz bir işlem sonucunda elde edildiği şeklinde yorumlanıyor. Bu durum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın eğitim geçmişine dair yeni sorular doğuruyor ve kamuoyunun konuyu daha detaylı bir şekilde incelemesi gerektiğini ortaya koyuyor.

CİMER’E YAPILAN ŞİKAYETLER VE ÜNİVERSİTEDEN BEKLENEN AÇIKLAMA

İmamoğlu’nun yatay geçişiyle ilgili tartışmalar, CİMER’e yapılan şikayetlerle de gündeme gelmişti. Ancak bu şikayetler üzerine yapılan incelemeler hakkında kamuoyuna net bir bilgi sunulmadı. İmamoğlu’nun eğitim geçmişine dair bu tartışmaların sona ermesi için İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nden yapılacak bir açıklamanın önemli olduğu vurgulanıyor. Üniversitenin, İmamoğlu’nun yatay geçişle nasıl kayıt yaptırdığını açıklaması, hem İmamoğlu’nun üzerindeki şaibeyi kaldıracak hem de bu geçiş işlemine imza atan yetkililer hakkındaki şüpheleri giderecek.

Nedim Şener, konunun İmamoğlu'nun eğitim geçmişinin ötesinde, eğitim sisteminin güvenilirliğiyle ilgili bir mesele olduğuna dikkat çekiyor. Yasal olmayan bir işlemle alınan bir diplomanın, ileride hukuksuzlukların temelini oluşturabileceği belirtiliyor.

İMAMOĞLU'NUN YATAY GEÇİŞİ YASAL MI?

Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploması ve yatay geçişi ile ilgili tartışmalar, hala net bir sonuca ulaşmış değil. İmamoğlu'nun diploması gerçek olsa da, yatay geçişle ilgili ortaya atılan hülle ve hile iddiaları, hukuki bir inceleme yapılmasını gerektiriyor. Bu inceleme sonucunda İmamoğlu’nun üniversite diplomasının tamamen hukuka uygun bir şekilde alınıp alınmadığı ortaya çıkacak.