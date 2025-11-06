Nef Arsa'nın Sakarya Projelerinde Tapu Krizi: Üç Yıldır Tek Çivi Bile Çakılmadı

Nef Arsa'nın Sakarya'da 2022'de lansmanını yaptığı 'Nef Sakarya Novu' ve 'Sakarya Öğrenci Yurdu' projelerine yatırım yapan hissedarlar, aradan geçen süreye rağmen tapularına kavuşamadıklarını ve sahada hiçbir ilerleme olmadığını belirtiyor. Vatandaşlar, arazide yıllardır bekleyen ve rengi solmuş reklam tabelasından başka bir şey olmadığını vurguluyor.

Projenin durumu ve vaadler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Bağlar Mahallesi mevkiinde tanıtılan projeler, şirketin resmi internet sitesinde 'Nef güvencesiyle kira getirili arsa fırsatı' ve 'Üniversite öğrencileri için konforlu rezidanslar' şeklinde duyurulmuştu. Ancak 2025 yılına gelinmesine rağmen yatırımcıların aktardığına göre projede sahada hiçbir çalışma yapılmadı.

Hissedarların tepkisi ve şikayetleri

Mağdur olduklarını ifade eden hissedarlar, sosyal medya ve şikayet platformlarında taleplerini paylaşıyor. Yayılan şikayetlerde öne çıkan ifadeler şöyle:

'Tapunun en geç 3 ay içinde teslim edileceği vaadiyle ödeme yaptım ancak aradan üç yıl geçmesine rağmen tapu teslimiyetiyle ilgili somut bir adım atılmadığı gibi projeye dair hiçbir ilerleme de olmadı çivi bile çakılmadı.'

'2022 yılında Nef Arsa şirketinin Sakarya Öğrenci Yurdu projesinde hisse satın aldım. Satın aldığım gün, tapunun en geç üç ay içinde teslim edileceği tarafıma bildirildi. Ancak aradan aylar geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmadı. Bunun üzerine şirketi aradığımızda her seferinde bizi oyaladılar ve tapu teslimiyle ilgili somut bir adım atılmadı. Ayrıca projede de hiçbir ilerleme olmadı; çivi bile çakılmadı. 2023 yılının Ağustos ayında yeniden aradıklarında, tapunun 3 ay içinde verileceğini söyleyip bu kez tapu harcını da talep ettiler. Aradan geçen bunca zamana rağmen hala elimizde tapumuz yok. 2025 yılı bitmek üzere fakat proje hala yerinde sayıyor. Şirket, ne inandırıcı bir açıklama yapıyor ne de mağduriyetimizi gideriyor. Üstelik o gün ödediğimiz 160 bin liranın iadesini bugün yalnızca 225 bin lira olarak teklif ediyorlar. Üç yıllık enflasyon farkı nerede peki.'

Öne çıkan sorunlar

Tapu teslimatı gecikmesi, saha çalışması yetersizliği ve şeffaf iletişim eksikliği hissedarların en çok şikayet ettiği konular olarak öne çıkıyor. Vatandaşlar, yatırımlarının karşılığını almak ve firmanın resmi yanıtlarını görmek istiyor.

Hissedarlar ve bölge sakinleri, yetkili kurumların ve şirketin açıklama yapmasını bekliyor; aksi takdirde mağduriyetlerin daha geniş çaplı gündeme gelmesi bekleniyor.

