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Nef Filarmoni Orkestrası New York'ta "Birliğin Sesi" Konseri Verecek

Nef Filarmoni Orkestrası, 29 Eylül'de New York Carnegie Hall'de özel bir konser gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 18:20
Nef Filarmoni Orkestrası New York'ta "Birliğin Sesi" Konseri Verecek

Nef Filarmoni Orkestrası, New York'ta Konser Veriyor

Nef Vakfı'nın öncülüğünde kurulan Nef Filarmoni Orkestrası, 29 Eylül tarihinde New York'un ünlü Carnegie Hall Zankel Salonu'nda "Sound of Oneness / Birliğin Sesi" isimli bir konser düzenleyecek.

Konserin Detayları

Nef Sanat tarafından yapılan açıklamaya göre, konserde son dönem Osmanlı mutasavvıflarından Kenan Rifai’ye ait güfte ve besteler dinleyicilere sunulacak. Orkestrayı şef Orhan Şallıel yönetecek.

Konserde Kimler Yer Alacak?

Bu özel konserde, Devlet Sanatçısı Ahmet Özhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü ve tasavvuf musikisi sanatçısı Ömer Faruk Belviranlı, sanatçı Burak Kut, opera sanatçısı Serkan Kocadere ve tasavvuf musikisi sanatçısı Emre Ömürlü sahne alacak.

Etkinliğin Teması

Hoşgörü ve barışın evrensel sembolü Mevlana Celalettin-i Rumi'nin "Birliğe Ulaş" isimli şiiri ile açılacak olan etkinlik, Kenan Rifai'nin ilahileri ile devam edecek. Konser, Mevlana ve Rifai'nin öğretileri çerçevesinde birlik, hoşgörü ve sevgi temalarını dinleyicilere yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

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