Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

KOSGEB'in 2 milyon TL İş Geliştirme Desteği ve TOBB öncülüğündeki Nefes Kredisi başvuruları 31 Ekim 2025'te sona eriyor. Şartlar, bankalar ve faiz oranları burada.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 10:59
Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteğinde Son Günler

KOBİ'ler ve esnafların merakla takip ettiği Nefes Kredisi ile KOSGEB destekleri için başvuru süreleri daralıyor. Hem hibe ve destek paketleri hem de düşük faizli kredi seçenekleri işletmelerin büyüme ve nakit yönetimi ihtiyaçlarında belirleyici rol oynuyor.

KOSGEB Başvuruları ve Son Tarih

KOSGEB tarafından Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteği kapsamında sağlanan desteklere başvurular 1 Ekim 2025 tarihinde başladı ve son başvuru tarihi 31 Ekim 2025 mesai bitimi olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvurularını tamamlamayan girişimciler, programın sunduğu avantajlardan yararlanma fırsatını kaçıracak.

2 Milyon TL Destek ve Geri Ödeme Planı

Program kapsamında işletmelere sağlanan destekler 2 milyon TL'ye varabiliyor. Desteğin en dikkat çeken yanı ise uygulanan esnek geri ödeme planı ve geri ödemeye başlama sürecindeki erteleme imkânı. Destekten faydalanan işletmeler ödemelere 36 ay (3 yıl) sonra başlayabilecek; böylece kuruluş dönemindeki finansal baskının azaltılması hedefleniyor.

Hangi Alanlar Destek Kapsamında?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın vurguladığı gibi, İş Geliştirme Desteği özellikle teknoloji ve sanayi hamlesine katkı sağlayacak sektörlere odaklanıyor. Öncelikli sektörler şunlardır:

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

Telekomünikasyon: 5G, fiber optik ve iletişim teknolojileri.

Bilgisayar Programlama ve Yazılım Geliştirme: Mobil uygulamalar, yapay zeka, siber güvenlik, bulut bilişim ve yazılım projeleri.

Bilişim Altyapısı ve Bilgi Hizmetleri: Veri işleme, hosting, veri analitiği ve benzeri faaliyetler.

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): İmalat sanayiden sağlık teknolojilerine kadar yenilikçi Ar-Ge projeleri.

Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler: Özellikle teknoloji ve yönetim danışmanlığı.

KOSGEB'den Bakanın Açıklaması

Mehmet Fatih Kacır destek programının başarısına dikkat çekerek, İş Geliştirme Desteği'nin önceki dönemlerine ilişkin şunları söyledi: İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimizin her zaman yanındayız. Bu yılın ilk iki döneminde toplam 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira gibi önemli bir kaynak aktardık. Üçüncü dönem başvurularıyla bu desteği daha da artırmayı hedefliyoruz.

Nefes Kredisi: Bankalar ve Faiz Oranları

TOBB öncülüğünde sunulan Nefes Kredisi için aracı bankalar 2025 protokolüne göre şöyle sıralanıyor:

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank, Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım Bankası

2025 Ekim ayı itibarıyla Nefes Kredisi faiz oranları vade bazında güncellendi. Oranlar şu şekilde:

24 aya kadar vadelerde: Yıllık %33

24 ay üzeri vadelerde: Yıllık %32

Nefes Kredisi Geri Ödeme Planı

Kredi, en fazla 36 ay vadeli kullandırılıyor ve kredinin önemli avantajlarından biri olan ilk 6 ay anapara ödemesiz dönem sayesinde işletmeler ilk dönemde geri ödeme baskısı yaşamadan nakit akışlarını düzenleyebiliyor. 6 aylık ödemesiz dönem sonrasında kalan anapara, kalan 30 ay içinde aylık eşit taksitlerle ödeniyor.

Hem KOSGEB destekleri hem de Nefes Kredisi seçenekleri için başvuruların son tarihlerini kaçırmamak ve şartları eksiksiz yerine getirmek önem taşıyor. Başvurularla ilgili ayrıntılar ve başvuru süreçleri ilgili kurumların resmi duyurularında yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nezir Derneği'nden Gazze'ye 68 Milyon TL Nakdi Yardım ve Binlerce Destek
2
İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor
3
Şehit Piyade Er Eyüp Güner Gaziantep'te Defnedildi
4
TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye
5
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
6
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Suriye'ye Yönelik Saldırıları Reddetti
7
Rize'de Fırtına Vadisi'nde Taşkın Riski Altındaki 58 İzinsiz Yapı Kaldırıldı

İlk Arabam: ÖTV'siz Yerli Araç Fırsatı Kapıda — Resmî Gazete Bekleniyor

Nefes Kredisi ve KOSGEB 2 Milyon TL Desteği: Başvurular 31 Ekim 2025'te Sona Eriyor

7200 Prim Günü ile Erken Emeklilik: Bağ-Kur'da Tarihi Reform

Taşerona Kadro 2025: 100 Bin İşçi ve Emeklilik Reformu Torba Yasa'da

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)