Nelson Mandela'nın Torunu Otomobil Hırsızlığı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Güney Afrika'da Olaylı Gözaltı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin sembolik lideri Nelson Mandela'nın torununa otomobil hırsızlığı iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Olay, Johannesburg şehrinde gerçekleşirken, Mandela'nın ikamet ettiği tarihi evde yapılan bir operasyonda gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi.

Polis Operasyonu ve Gözaltılar

IOL haber sitesinin aktardığına göre, Güney Afrika polisi Houghton'daki evine düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Johannesburg Metro Polis Teşkilatı (JMPD) Sözcüsü Xolani Fihla, açıklamasında, ele geçirilen aracın önceki gece Oakland semtinden çalındığını belirtti.

Fihla, operasyon sırasında ruhsatsız bir silahın da ele geçirildiğini ve gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılmayı beklediğini vurguladı. Gözaltına alınan kadının kiracı olduğunun tespit edildiği, bu arada iddialara göre Mandela'nın torununun da şüpheliler arasında yer aldığı kaydedildi.

Tarihi Evin Durumu

Ulusal medyada yer alan diğer haberlere göre, Mandela'ya ev sahipliği yapmış olan bu tarihi evin uzun süredir bakımsız olduğu vurgulanıyor. Olayın, Mandela'nın mirasının hala gündemde olduğunu bir kez daha hatırlatması açısından dikkat çekici olduğu ifade ediliyor.