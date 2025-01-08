DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Nelson Mandela'nın Torunu Otomobil Hırsızlığı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Güney Afrika'da Nelson Mandela'nın torununun, çalınan bir araç nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi. Olay detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 22:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 22:24
Nelson Mandela'nın Torunu Otomobil Hırsızlığı Nedeniyle Gözaltına Alındı

Güney Afrika'da Olaylı Gözaltı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin sembolik lideri Nelson Mandela'nın torununa otomobil hırsızlığı iddiaları nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi. Olay, Johannesburg şehrinde gerçekleşirken, Mandela'nın ikamet ettiği tarihi evde yapılan bir operasyonda gözaltına alınanlar arasında olduğu ifade edildi.

Polis Operasyonu ve Gözaltılar

IOL haber sitesinin aktardığına göre, Güney Afrika polisi Houghton'daki evine düzenlediği operasyonda 5 kişiyi gözaltına aldı. Johannesburg Metro Polis Teşkilatı (JMPD) Sözcüsü Xolani Fihla, açıklamasında, ele geçirilen aracın önceki gece Oakland semtinden çalındığını belirtti.

Fihla, operasyon sırasında ruhsatsız bir silahın da ele geçirildiğini ve gözaltına alınanların mahkemeye çıkarılmayı beklediğini vurguladı. Gözaltına alınan kadının kiracı olduğunun tespit edildiği, bu arada iddialara göre Mandela'nın torununun da şüpheliler arasında yer aldığı kaydedildi.

Tarihi Evin Durumu

Ulusal medyada yer alan diğer haberlere göre, Mandela'ya ev sahipliği yapmış olan bu tarihi evin uzun süredir bakımsız olduğu vurgulanıyor. Olayın, Mandela'nın mirasının hala gündemde olduğunu bir kez daha hatırlatması açısından dikkat çekici olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Talep Etti
2
Şairin Rızası Yok Oyunu Kartal'da Prömiyerini Yaptı
3
İsrail Ordusu, Suriye'de Fransız Gazeteciyi Alıkoydu
4
Andhra Pradesh'teki Tapınakta İzdiham: 6 Ölü
5
Çekmeköy'de Silahlı Saldırı: 2 Yaralı
6
Selim İleri, 10 Ocak'ta Son Yolculuğuna Uğurlanacak
7
İsrail Askerleri, Suriye'de Aktivist ve Gazeteciyi Alıkoyduktan Sonra Serbest Bıraktı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek