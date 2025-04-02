Nemrut Dağı Bayramda 6 Bin Ziyaretçiyi Ağırladı

Nemrut Dağı, Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Nemrut Dağı, Ramazan Bayramı'nda büyük bir ilgi gördü. Adıyaman'da bulunan bu tarihi mekan, bayram süresince toplam 6 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, yaptığı açıklamada Nemrut Dağı'nın günde yaklaşık 2 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini belirtti. Alkan, "Ramazan Bayramı nedeniyle Nemrut Dağı'nda ciddi bir ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilinde 3 gün boyunca yaklaşık 6 bin kişi burayı ziyaret etti. Ziyaretçiler, 2 bin 220 metre yüksekliğinde bulunan heykelleri görerek buradan mutlu ayrılıyor" diye konuştu.

Ziyaretçi Yorumları

Nemrut Dağı'na gelen ziyaretçilerden Aslı Çelik, Manisa'dan geldiğini ve ilk kez burada bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Çelik, "Nemrut Dağı'nı çok beğendim, burası gerçekten muhteşem" dedi.

Bir diğer ziyaretçi Necmiye Sevim ise 2 bin yıllık devasa heykellerin büyüleyici olduğunu dile getirerek, "Bu tarihi eserleri görmek çok etkileyiciydi" şeklinde görüş bildirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı Ramazan Bayramı'nda 6 bin kişi ziyaret etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve "Dünyada güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer" olarak bilinen Adıyaman'daki Nemrut Dağı'nı Ramazan Bayramı'nda 6 bin kişi ziyaret etti.