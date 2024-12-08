Nemrut Kalderası Karla Kaplandı: Doğa Harikası Beyaz ve Maviyle Büyülüyor

Nemrut Kalderası Karla Kaplandı

İtli̇s'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü, etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan 2,250 rakımda yer alan bu eşsiz doğa harikası, muhteşem kış manzaraları sunuyor.

Doğanın Büyüsü

Dört mevsim yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlayan Nemrut Kalderası, karla kaplanarak adeta bir kış masalını andırıyor. Gölün masmavi suyunun üstünü kaplayan beyaz örtü, farklı bir görsel şölen oluşturuyor.

Dronla Görüntüleme

Mavi ve beyazın muhteşem buluşması dron ile görüntülendi. Nemrut Kalderası’ndaki bu eşsiz manzara, doğa tutkunları ve fotoğraf severler için kaçırılmayacak bir fırsat yaratıyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kar yağışıyla beyaza büründü.

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kar yağışıyla beyaza büründü.