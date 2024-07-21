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Nemrut Kalderası'nda ATV turlarına katılanlar doğayla iç içe vakit geçiriyor

itlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, ATV turları ile eğlenceli vakit...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 13:28
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 13:51
Nemrut Kalderası'nda ATV turlarına katılanlar doğayla iç içe vakit geçiriyor itlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü mevkisinde düzenlenen ATV turları, bölgenin güzelliklerini keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlere aktivite imkanı sunuyor.

Kente gelen misafirler, Van Gölü'nün mavisi ve Nemrut Kalderası'ndaki eşsiz güzellikleri, 2 saatlik ATV turlarıyla yakından görme imkanı buluyor.

Fransa'da yaşayan Safter Karaman, gazetecilere, doğanın eşsiz güzelliklerinde vakit geçirerek hem eğlendiğini hem de stres attığını dile getirdi.

Karaman, "Nemrut Kalderası'nı gezdik. Güzel vakit geçirdik. Burası harika bir yer. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum." dedi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Türkiye'nin en büyük krater gölünün de bulunduğu Nemrut Kalderası'na gelen ziyaretçiler, bölgenin güzelliklerini keşfederken ATV turları ile eğlenceli vakit geçiriyor.

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