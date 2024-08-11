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Nemrut Kalderası'nda Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Nemrut Krater Gölü, tanıtım etkinliği ile yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 16:55
Nemrut Kalderası'nda Yüzme Etkinliği Düzenlendi

Nemrut Kalderası'nda Yüzme Etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü, Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri tarafından düzenlenen bir yüzme etkinliği ile tanıtıldı. Nemrut Kalderası, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir doğa harikasıdır.

Etkinliğin Amacı ve Katılımcılar

Dernek üyeleri, bölgenin doğal güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak amacıyla Nemrut Krater Gölü'nde yaklaşık 10 kilometre kulaç attılar. Dernek Başkanı Erdoğan Özel, "Nemrut Kalderası yeryüzünün cenneti olarak bilinir ve burada doğal güzellikleri turizme kazandırmayı amaçlıyoruz," dedi.

Katılımcıların Görüşleri

İstanbul'dan etkinliğe katılan Hamide Yılmaz, "Dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Nemrut'un eşsiz doğal güzellikleri var. Çok güzel zaman geçirdik," diyerek etkinliği anlamlı bulduğunu ifade etti.

Diğer bir katılımcı Ayhan İlhan ise, "Gölün yüksek rakımda bulunduğu için yüzmek zor olsa da, etkinliğimizi başarılı bir şekilde tamamladık. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum," şeklinde konuştu.

Nemrut Kalderası, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bir destinasyon olmaya devam ediyor. Dernek üyeleri, bu tür etkinliklerle bölgenin tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar...

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü.

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