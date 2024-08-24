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Neolitik Çağ'da Bilim Prensipleri: Dolmen de Menga'nın Sırları

Yeni bir araştırma, Dolmen de Menga'nın Neolitik Çağ'da bilim prensiplerinin anlaşıldığını gösteriyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 14:53
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 14:53
Neolitik Çağ'da Bilim Prensipleri: Dolmen de Menga'nın Sırları

Dolmen de Menga'nın Bilim Temelleri

Araştırmacılar, yaklaşık 6 bin yıl öncesine tarihlenen ve İspanya'da bulunan Dolmen de Menga Sit Alanı'nı inceleyerek, Neolitik Çağ'daki insanların fizik, geometri, jeoloji ve mimari alanlarında güçlü bir anlayışa sahip olduklarını ortaya koydu.

Araştırma Süreci

Science Advances dergisinde yayımlanan bu inceleme, Dolmen de Menga'nın inşası ile ilgili potansiyel süreçleri ele aldı. Yüksek çözünürlüklü lazer taramaları ve daha önce yayınlanmamış kazı verileri, araştırmanın temelini oluşturdu.

Taşların Taşınması ve İnşa Teknikleri

Araştırmacılar, devasa taşların yerlerine zarar vermeden taşınmasının özel dikkat gerektirdiğini belirtti. Bu taşların nakliyatında ahşap rayların kullanılmış olabileceği ifade edildi.

Araştırma ekibinden Leonardo Garcia Sanjuan, "Bu insanların önceden böyle bir yapının planını yapacak tecrübeleri yoktu. Ancak, anıtı sağlam tutacak devasa taş blokları nasıl yerleştirmeleri gerektiğini biliyorlardı." dedi. Ayrıca, "En azından temel bilim anlayışına sahip olmadan bunun mümkün olamayacağını" vurguladı.

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