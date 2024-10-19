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Neonatoloji Hemşireliği Derneği'nden Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Neonatoloji Hemşireliği Derneği, 'yenidoğan çetesi' iddialarına derin üzüntü duyduğunu açıkladı ve meslektaşlarını savundu.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 14:24
Neonatoloji Hemşireliği Derneği'nden Yenidoğan Çetesi Açıklaması

Neonatoloji Hemşireliği Derneği'nden Basın Açıklaması

Neonatoloji Hemşireliği Derneği, tüm bebeklerin eşit ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için özveriyle çalışan yenidoğan hemşirelerine destek verdi. Son günlerde gündeme gelen 'yenidoğan çetesi' iddiaları üzerine dernek, bu durumun hakkıyla görev yapan meslektaşlarını zan altında bıraktığını belirterek derin bir üzüntü duyduğunu ifade etti.

Yenidoğan Dönemi ve Önemine Dikkat

Açıklamada, yenidoğan döneminin hayatta en savunmasız ve kırılgan dönem olduğu vurgulandı. Yürütülen soruşturmanın kamuoyunda büyük tartışmalara sebep olduğu belirtilerek, bu sürecin sorumlu ve şeffaf bir şekilde aydınlatılması için derneğin üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceği kaydedildi.

Mesleki Standartların Önemi

Yenidoğan hemşireliğinin yüksek eğitim ve uzmanlık gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çeken dernek, gündeme gelen olayın meslek ve eğitim standartlarının yeterince yerine getirilmediğini gözler önüne serdiğini ifade etti. Ayrıca, olayda adı geçen kişilerin, mesleklerinin gerektirdiği lisans düzeyinde eğitime sahip olmadıklarının ve profesyonel hemşire statüsünde tanınmadıklarının altı çizildi.

Hasta Güvenliği ve Mesleki İtibar

Dernek, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde profesyonel hemşireler yerine eğitim düzeyi düşük ve hemşirelik eğitimi almamış kişilerin çalıştırılmasının hasta güvenliği açısından ciddi tehlikeye yol açtığını ve hemşirelik mesleğinin itibarını zedelediğini belirtti. Yenidoğan hemşirelerinin bebeklerin haklarını koruma ve savunma görevini üstlendiği belirtildi.

Son Söz

Neonatoloji Hemşireliği Derneği, tüm bebeklere eşit ve kaliteli sağlık hizmeti sunan, görevini hakkıyla yerine getiren yenidoğan hemşirelerine yönelik yaşanan olaylar neticesinde duyduğu üzüntüyü dile getirerek, yaşananları sert bir dille kınadıklarını ifade etti.

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