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Nepal'de Dhaulagiri Dağı'na Tırmanan Beş Rus Dağcının Hayatını Kaybetmesi

Nepal'in Dhaulagiri Dağı'na tırmanan 5 Rus dağcının kaybolduğu ve sonrasında hayatını kaybettiği bildirildi.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 12:29
Nepal'de Dhaulagiri Dağı'na Tırmanan Beş Rus Dağcının Hayatını Kaybetmesi

Nepal'de Trajik Olay

Nepal’in yüksek zirvelerinden biri olan Dhaulagiri Dağı’na tırmanan 5 Rus dağcı, 6 Ekim tarihinden bu yana kayıptı. Ne yazık ki, yapılan arama kurtarma çalışmalarında bu dağcıların hayatını kaybettiği bildirildi.

Kaybolma Süreci

Katmandu merkezli bir rehberlik kuruluşunun yöneticisi Pemba Jangbu Sherpa, dağcıların kaybolmasının ardından başlatılan kurtarma operasyonlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 8167 metre yüksekliğindeki zirve yakınlarında, bir helikopter aracılığıyla kaybolan dağcıların cesetlerinin tespit edildiği belirtildi.

Dağcıların Durumu

Pemba, dağcıların ikisinin zirveye ulaştığını, diğerlerinin ise zirveye ulaşmadan geri döndüğüne dair tahminlerde bulundu. Kayıp düşme sonucu hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyor.

Son Durum

Dağcıların ölüm nedenine dair detaylı bir açıklama henüz yapılmamış olsa da, bu olay dağcılığın ne kadar riskli bir spor olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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