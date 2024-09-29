Nepal'de Şiddetli Yağışlar: 100 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal’de Aşırı Yağışların Yol Açtığı Felaket

Güney Asya’nın güzel ülkesi Nepal, son günlerde etkili olan şiddetli yağışlarla sarsıldı. Nepal'in başkenti Katmandu ve çevresindeki şehirlerde yaşanan sel ve toprak kaymalarında, 100 kişi hayatını kaybetti.

Yardım Çalışmaları Devam Ediyor

Nepal İçişleri Bakanlığı, Katmandu ve çevresinde son 3 gündür devam eden aşırı yağışların sebep olduğu sel ve toprak kaymalarından dolayı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 100 kişinin yaşamını yitirdiği ve 67 kişinin kayıp olduğu bilgisine yer verildi.

Ulaşımda Zorluklar Yaşanıyor

Arama kurtarma ekiplerinin yetkilileri, toprak kaymalarının bazı başlıca yolları kapattığını ve birçok aracın mahsur kaldığını belirtti. Bu durum, kurtarma operasyonlarını zorlaştırıyor.

Eğitim Sürecine Ara Verildi

Yaşanan felaketin ardından hükümet, bölgede eğitime 3 gün süreyle ara verdi. Her yıl yaz aylarında etkisini gösteren muson yağmurları, Nepal'de can ve mal kayıplarına sebep olmaktadır.