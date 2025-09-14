Nepal'de Sosyal Medya Yasağı Protestoları: Ölü Sayısı 72'ye Yükseldi

Nepal'de sosyal medya yasağı protestolarında can kaybı 72'ye ulaştı

Nepal'de 4 Eylül'de Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X, Reddit ve LinkedIn'e erişimin engellenmesinin ardından başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 72'ye yükseldi.

Protestoların seyri ve şiddetin boyutu

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığına kayıt için verilen süre içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle uygulanan erişim engeli, özellikle gençlerin yoğun katıldığı gösterileri tetikledi. Göstericiler yolsuzluk ve sosyal medya yasağını protesto etmek üzere parlamento binasına yürüdü.

Çıkan çatışmalarda polis, gösterilere karşı tazyikli su, göz yaşartıcı gaz ve gerçek mühimmat kullandı. Olaylarda 2 binden fazla kişi yaralandı; hükümet binaları, siyasi parti merkezleri ve bazı politikacıların evleri zarar gördü.

Hükümetin tepkisi ve istifalar

Nepal hükümeti, sosyal medya yasağının kaldırılacağını açıkladı. Bu süreçte İçişleri Bakanı Ramesh Lekhak, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ramnath Adhikari ve Su Tedarik Bakanı Pradeep Yadav görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Göstericiler tarafından Nepal Kongre Partisinin Sanepa bölgesindeki merkez ofisi, federal parlamento binası, yüksek mahkeme binası ve dönemin Başbakanı Khadga Prasad Sharma Oli'nin iki konutu ateşe verildi. Ordu, artan olaylar nedeniyle bazı bakanları konutlarından helikopterle tahliye etti.

Can kayıpları, tazminat talepleri ve siyasi gelişmeler

Kathmandu Post'un aktardığına göre, gösterilerde yaşamını yitirenlerin aileleri ve yaralılar taleplerini iletmek üzere ülkenin geçici Başbakanı Sushila Karki'nin resmi konutu önünde toplandı. Aileler, cenazeler için devlet töreni düzenlenmesini ve Başbakan'la doğrudan görüşme talebinde bulundu.

Sushila Karki, protestoların ardından ülkenin yeniden inşa süreci için sükunet ve işbirliği çağrısı yaptı. Karki, hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 12 bin dolar tazminat ödeneceğini ve yaralıların tedavisinin devlet tarafından karşılanacağını açıkladı.

Hapishane baskınları ve kaçışlar

Şiddet olayları sırasında bazı göstericilerin hapishane tesislerine düzenlediği baskınlar ve idari binaların ateşe verilmesi sonucu ülke genelinde 25'ten fazla hapishaneden 15 bini aşkın mahkum firar etti.

Siyasi sonuçlar

Yoğun tepkiler sonucu Başbakan Oli, 9 Eylül'de istifa etti. Ardından Nepal'in eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, 12 Eylül'de geçici başbakan olarak yemin ederek göreve başladı.