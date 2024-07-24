Nepal'de Uçak Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Nepal'de Uçak Kazası

Nepal'in başkenti Katmandu'da trajik bir uçak kazası meydana geldi.

Pistteki Kaza

Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'nda hareket eden bir uçak kalkış sırasında kayarak kaza yaptı. 19 kişinin bulunduğu uçakta, 18 kişi hayatını kaybetti.

Yetkili Açıklamaları

Havalimanı sözcüsü Subash Jha, Saurya hava yolu şirketine ait olan uçağın pilotunun hastaneye kaldırıldığını ve olay yerinde 18 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi.

Tanıkların Gözlemleri

The Kathmandu Post ile görüşen görgü tanıkları, uçağın kalkış pistinin güney kısmından hareket ederek kanat ucunun yere çarpması sonucu aniden takla attığını ifade etti.