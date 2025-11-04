Nepal'de Yalung Ri Çığında 7 Dağcı Hayatını Kaybetti

Yalung Ri'de meydana gelen çığda 7 dağcı yaşamını yitirdi; kurtarma çalışmaları kötü hava ve lojistik sorunlar nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 13:07
Nepal'de Yalung Ri Çığında 7 Dağcı Hayatını Kaybetti

Nepal'de Yalung Ri'de Çığ: 7 Dağcı Hayatını Kaybetti

Yalung Ri Dağı'nda meydana gelen çığ sonucu 7 dağcı hayatını kaybetti, beşi yabancı olmak üzere kayıplar Himalayalar'da yeni bir trajedi yarattı.

Olay, Himalayalar'ın Nepal tarafında yer alan ve 5.630 metre yüksekliğindeki Yalung Ri Dağı'nda tırmanış yapan grup içinde gerçekleşti. Yetkililer, çığın dün yerel saatle 09.00 civarında meydana geldiğini bildirdi.

Kurtarma çalışmaları ve tespitler

Kurtarma ekipleri, olayda 2 cesede ulaştığını, diğer 5 dağcının ise karın yaklaşık 3-5 metre altında olabileceğini belirtti. Kurtarılan 8 kişi başkent Katmandu'da tedavi altına alındı ve arama çalışmaları sürüyor.

Hayatını kaybedenler arasında 2 İtalyan, 1 Kanadalı, 1 Alman, 1 Fransız ile rehber olarak görev yapan 2 Nepalli bulunuyor.

Dağcılık platformu Seven Summit Treks Başkanı Mingma Sherpa olayla ilgili, "Diğer 5 dağcının cesetleri karın yaklaşık 3-5 metre altında olabilir. Onlara ulaşmak zaman alacak" diye konuştu.

Zorluklar ve kurtarma ekiplerinin açıklamaları

Kurtarılan bir yaralı dağcı, Nepal medyasına yaptığı açıklamada defalarca yardım çağrısında bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Kurtarma ekibi zamanında gelseydi, daha fazla hayat kurtarılabilirdi" ifadesini kullandı.

Yerel Polis Müdür Yardımcısı Gyan Kumar Mahato, kurtarma çalışmalarının kötü hava şartları ve lojistik sorunlar nedeniyle sekteye uğradığını, bu yüzden helikopterlerin uçamadığını ve bölgeye yaya olarak ulaşmanın da zor olduğunu aktardı.

Panbari Dağı'ndaki ayrı arama çalışmaları

Ayrı bir olayda, Batı Nepal'deki Panbari Dağı'na tırmanmaya çalışırken kaybolan iki İtalyan dağcıyı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

YALUNG Rİ DAĞI (ARŞİV)

YALUNG Rİ DAĞI (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altıntaş Zafertepeçalköy’de Ev Yangını Söndürüldü
2
Gölbaşı'nda Sepetli Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
3
İstanbul Çevreyolu'nda Scooterla Tehlikeli Yolculuk Kamerada
4
Sivas için 2026-2030 Turizm Master Planı Hazırlanıyor
5
Yerli Kömür Teşviki: Enerji Arz Güvenliğine Destek
6
Hatay’da Sokak Ortasında Silahlı Çatışma: 7 Kişi Tutuklandı
7
Sakarya’da 1 Milyon Kitaplı Şehir Kütüphanesi için İlk Kazma Vuruldu

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor