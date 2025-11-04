Nepal'de Yalung Ri Çığında 7 Dağcı Hayatını Kaybetti

Nepal'de Yalung Ri'de Çığ: 7 Dağcı Hayatını Kaybetti

Yalung Ri Dağı'nda meydana gelen çığ sonucu 7 dağcı hayatını kaybetti, beşi yabancı olmak üzere kayıplar Himalayalar'da yeni bir trajedi yarattı.

Olay, Himalayalar'ın Nepal tarafında yer alan ve 5.630 metre yüksekliğindeki Yalung Ri Dağı'nda tırmanış yapan grup içinde gerçekleşti. Yetkililer, çığın dün yerel saatle 09.00 civarında meydana geldiğini bildirdi.

Kurtarma çalışmaları ve tespitler

Kurtarma ekipleri, olayda 2 cesede ulaştığını, diğer 5 dağcının ise karın yaklaşık 3-5 metre altında olabileceğini belirtti. Kurtarılan 8 kişi başkent Katmandu'da tedavi altına alındı ve arama çalışmaları sürüyor.

Hayatını kaybedenler arasında 2 İtalyan, 1 Kanadalı, 1 Alman, 1 Fransız ile rehber olarak görev yapan 2 Nepalli bulunuyor.

Dağcılık platformu Seven Summit Treks Başkanı Mingma Sherpa olayla ilgili, "Diğer 5 dağcının cesetleri karın yaklaşık 3-5 metre altında olabilir. Onlara ulaşmak zaman alacak" diye konuştu.

Zorluklar ve kurtarma ekiplerinin açıklamaları

Kurtarılan bir yaralı dağcı, Nepal medyasına yaptığı açıklamada defalarca yardım çağrısında bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek, "Kurtarma ekibi zamanında gelseydi, daha fazla hayat kurtarılabilirdi" ifadesini kullandı.

Yerel Polis Müdür Yardımcısı Gyan Kumar Mahato, kurtarma çalışmalarının kötü hava şartları ve lojistik sorunlar nedeniyle sekteye uğradığını, bu yüzden helikopterlerin uçamadığını ve bölgeye yaya olarak ulaşmanın da zor olduğunu aktardı.

Panbari Dağı'ndaki ayrı arama çalışmaları

Ayrı bir olayda, Batı Nepal'deki Panbari Dağı'na tırmanmaya çalışırken kaybolan iki İtalyan dağcıyı kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.

YALUNG Rİ DAĞI (ARŞİV)