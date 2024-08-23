Nepal'de Yolcu Otobüsü Nehre Düştü: 27 Ölü

Nepal'de Feci Kaza

Nepal'in Tanahun bölgesinde meydana gelen trajik bir kazada, bir yolcu otobüsü Marsyangdi Nehri'ne düştü. Kazada 27 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazanın Detayları

The Kathmandu Post'ta yer alan habere göre, 43 yolcunun bulunduğu otobüs, Nepal'in Pokhara şehrinden başkent Katmandu'ya seyahat ediyordu. Emniyet yetkilileri, kazanın kaydedildiği noktada yolcuların tamamının Hindistan vatandaşı olduğunu belirtirken, yaralanan 16 kişi ise yakın hastanelere kaldırıldı.

Büyükelçilikten Açıklama

Hindistan'ın Katmandu Büyükelçiliği, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada otobüsün içindeki yolcuların yalnızca Hindistan vatandaşı olduğunu onaylayarak, yerel otoritelerle işbirliği içinde yardım çalışmaları yürüttüklerini duyurdu.

Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği ve yardım çalışmalarının sürdüğü de vurgulandı.