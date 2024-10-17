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Nepal'deki Yıkıcı Sellerin Sebepleri Araştırıldı

Nepal'deki yıkıcı sellerin arkasındaki nedenler hızlı kentleşme ve iklim değişikliği olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:34
Nepal'deki Yıkıcı Sellerin Sebepleri Araştırıldı

Nepal'deki Yıkıcı Sellerin Nedenleri

Güney Asya ülkesi Nepal, eylül ayında meydana gelen yıkıcı sellerle sarsıldı. Bu olay sonucunda 244 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. World Weather Attribution, bu trajik olayın temel sebeplerinin hızlı kentleşme ve insan kaynaklı iklim değişikliği olduğunu açıkladı.

Bilim İnsanlarının Araştırmaları

Nepal, Hindistan, İsveç, Avustralya, ABD ve İngiltere'den bilim insanları, Nepal'deki sellerin nedenlerini araştırmak için bir araya geldi. Araştırmaya göre, iklim değişikliğinin etkisiyle bölgeye düşen yağışlar yaklaşık yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Hızlı Kentleşme ve Ormansızlaşma

Araştırmacılar, 1990-2020 yılları arasında Nepal'deki yerleşim alanlarının yüzde 386 oranında genişlediğini ve Katmandu Vadisi'nde 1989-2019 döneminde orman alanlarının yüzde 28 oranında azaldığını belirtti. Bu durum, doğal su süreçlerini bozarak yüzey akışlarını artırdı ve drenaj sistemleri üzerinde baskı oluşturdu. Ayrıca, nehirlerin yakınlarına inşa edilen yapılar, insanları sel riskine daha açık hale getirdi.

Toplumun Zayıf Altyapı Sorunu

Nehir kenarında yaşayan düşük gelirli toplulukların, izinsiz yerleşim alanlarının, zayıf altyapı, yetersiz kaynak erişimi ve sınırlı afet hazırlığı nedeniyle bu sellerden orantısız bir şekilde etkilendiği vurgulandı.

Politikaların ve Bilincin Önemi

Araştırmada, Nepal genelinde etkili politikaların uygulanmasının ve kamu bilincinin artırılmasının, kapsamlı şehir planlamaları ile sel risklerini azaltmak açısından kritik olduğu ifade edildi.

Altyapıda Büyük Hasar

Nepal’de eylül ayındaki aşırı yağışlar, yollar ve köprüler de dahil olmak üzere altyapıda önemli hasarlara yol açtı. Başkent Katmandu ve çevre bölgeler, toprak kaymaları ve nehirlerden kaynaklanan sellerle etkilendi. Tahminlere göre, yağmur ve sellerden etkilenen en az 4,500 aile yerlerinden edildi.

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